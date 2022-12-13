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內地寬防疫政策 中金剖析3大消費復甦「勢能」

研究報告 12:07 2022/12/13

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近日內地宜布放寬防疫，推出「防疫新10條」，市場憧憬內地復常，而消費復甦更是大勢所趨。展望2023年，中金認為超額儲蓄的釋放會直接轉化為消費。

該行解釋，近3年來積蓄的消費復甦的「勢能」將有望獲得釋放，可能會帶動商品和服務消費一起改善。然而報告所指的復甦「勢能」包括以下3方面：收入、消費傾向、超額儲蓄。

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專訪兩大專家 評內地重啟機遇【下一頁

收入：經濟增長、居民就業回升，帶動居民收入從偏弱狀態向潛在增長水平回歸；

消費傾向：不確定性下降疊加消費場景修復，帶動居民消費傾向上升

超額儲蓄：此前，3年消費彈性下降積累的超額儲蓄，也會部分釋放轉化為消費。

因此，從以上收入、消費傾向、超額儲蓄面向消費轉化節奏來看，最容易釋放的是超額儲蓄和消費傾向。

存款本身也是資產配置的一部分，在風險偏好下降、流動性偏好上升的背景下，居民對商品房及風險資產配置佔比下降，而存款增速加快。從上圖所示，2022年年初以來，住戶存款增速較快。

此外，於未來消費復甦過程中，綫下股務和可選品消費的恢復彈性更大……更多內容，用戶請登入。

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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