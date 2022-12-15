息後解讀：聯儲局一如預期加半厘 但鮑威爾鷹派十足？（第三版）

12月15日更新：

聯儲局議息會議後，一如市場預期加息0.5厘，聯邦基金利率上升至4.25~4.5%區間，這次加息較之前幾次大手加0.75厘有所放緩。但是否代表聯儲局從此就放緩加息步伐呢？從聯儲局主席鮑威爾的會後講話看來，似乎仍未能太樂觀。

鮑威爾表示，不排除下次會議進一步放緩至加0.25厘。但從利率的高度看，當前的利率水平還不夠，還需要繼續加息。美聯儲官員們亦上調了加息高點預測，點陣圖顯示，官員們對2023年底的聯邦基金利率中值預測上升至5.1%（之前為4.6%）。

從點陣圖的預測分布看，只有兩位官員認為明年底利率在5%以下，其他絕大部分人認為應該在5%以上。根據鮑威爾的表述，這一預期是壓倒性的（Overwhelming），沒有官員認為要在2023年進行降息。

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第二版-12月14日：

12月13日晚，美國公布11月CPI數據低過市場預期的按年升7.3%，最終出爐按年升7.1%，數據公布後美股高開低走，道指盤中還曾經倒跌。雖然CPI低過預期對於市場預期聯儲局會放緩加息是一個好消息，但是從美股的反應來看，目前似乎大家對聯儲局的加息步伐會否放緩仍存在懷疑。

11月的CPI發布日，正正是聯儲局為期兩日的議席會議開始的時候，顯然......

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第一版-12月13日：

今晚一大重磅數據美國CPI將會公布，市場目前預計11月美國CPI將按年升7.3%，較10月的7.7%繼續回落。不過最終數據如何，仍要等到今晚才能知曉，摩根大通發表報告預測CPI會如何影響股市走向，最樂觀的預測是11月CPI數據出爐後，美股可能會飆升10%。

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低於6.9% 美股有機會升一成

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