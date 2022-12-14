  • 13°C
香港時間 : 20221214日 (週三) 16:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

議息前瞻：CPI出爐美股高開低走 擔心鮑威爾潑冷水？（第二版）

財金 16:36 2022/12/14

分享：

分享：

12月14日更新：

12月13日晚，美國公布11月CPI數據低過市場預期的按年升7.3%，最終出爐按年升7.1%，數據公布後美股高開低走，道指盤中還曾經倒跌。雖然CPI低過預期對於市場預期聯儲局會放緩加息是一個好消息，但是從美股的反應來看，目前似乎大家對聯儲局的加息步伐會否放緩仍存在懷疑。

11月的CPI發布日，正正是聯儲局為期兩日的議席會議開始的時候，顯然......

--------------------------------------------------------------

第一版：

今晚一大重磅數據美國CPI將會公布，市場目前預計11月美國CPI將按年升7.3%，較10月的7.7%繼續回落。不過最終數據如何，仍要等到今晚才能知曉，摩根大通發表報告預測CPI會如何影響股市走向，最樂觀的預測是11月CPI數據出爐後，美股可能會飆升10%。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

低於6.9% 美股有機會升一成

......

訂戶可登入繼續瀏覽。

★★季季新出電子書－新書預告★★

加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列：《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》及《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》全2冊，即將於本季推出，密切留意最新推廣！

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，訂戶可按此直接登入，更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

 

...

撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : 研究報告

相關文章

新債王岡拉克：明年衰退將至 聯儲局或考慮轉向
今日
新債王岡拉克：明年衰退將至 聯儲局或考慮轉向
儲局議息 安聯Franck Dixmier綜觀美就業與通脹 料2023年不減息
今日
儲局議息 安聯Franck Dixmier綜觀美就業與通脹 料2023年不減息

你可能感興趣

新債王岡拉克：明年衰退將至 聯儲局或考慮轉向
今日 15:47
新債王岡拉克：明年衰退將至 聯儲局或考慮轉向
儲局議息 安聯Franck Dixmier綜觀美就業與通脹 料2023年不減息
今日 16:32
儲局議息 安聯Franck Dixmier綜觀美就業與通脹 料2023年不減息

最新專欄文章

後疫情時代經濟復甦之路如何走？建銀國際：關注四大趨勢
2022/12/13
後疫情時代經濟復甦之路如何走？建銀國際：關注四大趨勢
逼近兩萬點 明年點睇？港股三步走 中信證券教路買貨策略
2022/12/11
逼近兩萬點 明年點睇？港股三步走 中信證券教路買貨策略
人民幣見「6」字頭 管濤：能否繼續升要看一關鍵...
2022/12/08
人民幣見「6」字頭 管濤：能否繼續升要看一關鍵...
哪間房企最安全？看內房「三枝箭」最新進度
2022/12/08
哪間房企最安全？看內房「三枝箭」最新進度
放寬防疫甚麼最受惠？中金建議三大投資主綫
2022/12/08
放寬防疫甚麼最受惠？中金建議三大投資主綫
債券 瑞銀 經濟衰退 期貨 記者 經濟 減息 高水 香港 美國聯儲局

下一篇文章

新債王岡拉克：明年衰退將至 聯儲局或考慮轉向
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新債王岡拉克：明年衰退將至 聯儲局或考慮轉向
新債王岡拉克：明年衰退將至 聯儲局或考慮轉向
保守宗教勢力滋長 印尼發展堪憂
保守宗教勢力滋長 印尼發展堪憂
【通脹偵察站】美國11月通脹回落至7.1%低於預期 拜登重申物價依然高企（持續更新）
【通脹偵察站】美國11月通脹回落至7.1%低於預期 拜登重申物價依然高企（持續更新）
議息前瞻：CPI出爐美股高開低走 擔心鮑威爾潑冷水？（第二版）
議息前瞻：CPI出爐美股高開低走 擔心鮑威爾潑冷水？（第二版）
拼多多走出去 激低價震懾美國人
拼多多走出去 激低價震懾美國人
後疫情時代經濟復甦之路如何走？建銀國際：關注四大趨勢
後疫情時代經濟復甦之路如何走？建銀國際：關注四大趨勢