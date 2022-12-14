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新債王岡拉克：明年衰退將至 聯儲局或考慮轉向

財金 09:15 2022/12/14

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有「新債王」之稱的DoubleLine Capital創辦人兼行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach）表示，聯儲局今年以來的激進加息步伐和緊縮政策，很有可能令明年美國經濟陷入衰退，而這可能促使聯儲局迅速扭轉其緊縮的貨幣政策立場。

岡拉克在DoubleLine投資者網絡直播中表示：

「在我看來，這些加息的影響、量化緊縮的累積以及債券市場流動性的枯竭，將使2023年可能成為衰退的一年。」

為了遏制站在40年高位的通脹，聯儲局今年以來連續大手加息4次，將利率上調至3.75%-4%的目標區間，為歷史以來最急的加息周期。而下一個議息結果將在本周四公布，目前市場普遍預計美聯儲將加息0.5厘，利率期貨顯示機會逾7成。

    點擊圖片放大

但崗拉克認為，在經濟指標進一步惡化幾周後，美聯儲可能會調整政策，認為2023年聯儲局減息的可能性超過......

 

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撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : 名家觀點

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