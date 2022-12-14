儲局議息 安聯Franck Dixmier綜觀美就業與通脹 料2023年不減息

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專訪瑞士寶盛鄧啟志：港股已進入歲末行情
美國聯儲局將於香港時間上午3時公布議息結果，隨着通脹持續滑落（點擊圖片放大），至截稿前止，市場預期今次加息放慢至0.5厘的機會近8成（點擊圖片放大）。安聯投資全球固定收益首席投資總監Franck Dixmier雖然也預計聯儲局會加息0.5厘，但認為該局會繼續收緊貨幣政策。
Franck在FOMC會議前的重點如下：
Franck續解釋：
在上述背景下，Franck認為，美國聯邦儲備委員會將需要繼續讓美國經濟增長放緩。在連續4次加息0.75厘後，聯儲局主席鮑威爾當然應該重新調整加息的幅度，我們預計在12月13日至14日（美國時間）的FOMC會議上將公布加息0.5厘，但我們對這一舉動對聯儲局未來加息次數多寡以達終端利率仍持謹慎態度......
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編輯：蕭悅潾
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撰文 : Franck Dixmier 安聯投資全球固定收益首席投資總監
欄名 : 名家看法