儲局議息 安聯Franck Dixmier綜觀美就業與通脹 料2023年不減息（新增圖表）

美國聯儲局將於香港時間上午3時公布議息結果，隨着通脹持續滑落（點擊圖片放大），至截稿前止，市場預期今次加息放慢至0.5厘的機會近8成（點擊圖片放大）。安聯投資全球固定收益首席投資總監Franck Dixmier雖然也預計聯儲局會加息0.5厘，但認為該局會繼續收緊貨幣政策，2023年下半年不減息。

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Franck在FOMC會議前的重點如下：

預計聯儲局在即將舉行的政策會議上宣布加息0.5厘。

雖然通脹似乎已見頂，但薪酬持續上漲，因此，聯儲局必須繼續收緊貨幣政策。

由於市場低估了聯儲局主席鮑威爾反覆爭取經濟軟着陸的決心，我們預計利率走勢波動，尤其是短期利率。

Franck續解釋：

美國通脹似乎已經見頂 ，但通貨膨脹似乎仍未結束，薪酬持續上漲， 11月份薪酬按月增長0.6%（高於市場預期的0.3%，而10月份薪酬按月增長為0.4%），按年增長則達5.1%。

盡管有愈來愈多收緊貨幣政策的措施，但美國經濟還是不斷傳來好消息。美國服務業反映了經濟韌性，11月ISM服務業指數5從10月份的54.4大升至56.5（市場預期為53.3），更令市場驚訝的是，雖然ISM製造業指數疲弱，但工業定單卻在上升。

就業市場的健康狀況亦繼續帶來驚喜，11月的數據證實了美國就業市場的韌性，其中非農就業崗位增加26.3萬個（市場預期約26萬個），11月失業率為3.7%，而11月ISM就業分項指數從10月的49.1升至51.5。美國企業似乎不願看到他們好不容易聘請回來的員工離職。

在上述背景下，Franck認為，美國聯邦儲備委員會將需要繼續讓美國經濟增長放緩。在連續4次加息0.75厘後，聯儲局主席鮑威爾當然應該重新調整加息的幅度，我們預計在12月13日至14日（美國時間）的FOMC會議上將公布加息0.5厘，但我們對這一舉動對聯儲局未來加息次數多寡以達終端利率仍持謹慎態度......

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編輯：蕭悅潾

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