保守宗教勢力滋長 印尼發展堪憂 國際 21:28 2022/12/13 分享： 分享： 大部分歐美以及東亞國家，社會風氣大致方向是走向自由、開放，今時今日婚姻以外的性行為肯定不是甚麼禁忌。惟東南亞人口最多的國家印尼，卻出現往回走的情況，由於伊斯蘭勢力抬頭，導致社會風氣愈來愈保守，與世界潮流相悖，嚴重影響吸納外國人才，若持續下去，印尼這個東盟最主要經濟體的經濟發展潛力勢有所削弱。 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 國金札記 - 拼多多走出去 激低價震懾美國人 今日 拼多多走出去 激低價震懾美國人 拼多多走出去 激低價震懾美國人 2022/12/12 拼多多走出去 激低價震懾美國人 國金札記 - 守住佐治亞州 拜登安枕無休？ 2022/12/12 守住佐治亞州 拜登安枕無休？ 守住佐治亞州 拜登安枕無休？ 2022/12/11 守住佐治亞州 拜登安枕無休？ 國金札記 - 歐美標準調查 港生活費貴得「有理」 2022/12/09 歐美標準調查 港生活費貴得「有理」 經濟 地緣政治 宗教 東南亞 伊斯蘭教 沙特阿拉伯 峇里 印尼 東盟