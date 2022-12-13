保守宗教勢力滋長 印尼發展堪憂

大部分歐美以及東亞國家，社會風氣大致方向是走向自由、開放，今時今日婚姻以外的性行為肯定不是甚麼禁忌。惟東南亞人口最多的國家印尼，卻出現往回走的情況，由於伊斯蘭勢力抬頭，導致社會風氣愈來愈保守，與世界潮流相悖，嚴重影響吸納外國人才，若持續下去，印尼這個東盟最主要經濟體的經濟發展潛力勢有所削弱。

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