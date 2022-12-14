樓價由升轉跌，再加上「林鄭Plan」、「茂波Plan」推出，市場生態不再「唯LUMP SUM先行」，發展商亦不再一窩蜂興建納米樓，港人真的有機會越住越大、越住越闊落？

按照早前美聯研究部的報告指出，本年首11個月登場的34個全新盤中，以然而，兩房單位最理想，年內售出3,232伙，佔該戶型推出的單位總數67%，其次為1房戶，售出率53%，而開放式單位售出率則不足一半。

銷情反映一切，發展商亦開始不再一窩蜂興建納米樓，以「舖王」梁紹鴻旗下大鴻輝興業，早前就佐敦彩鴻酒店重建項目城規會申請圖則所見，總數330伙之中，以2房及3房單位為主，只有少量1房戶，若果放在3至4年前，幾乎可以肯定會以開放式及1房開則為主；而港鐵(00066)就小蠔灣第1期項目招標，亦容許發展商可以興建更多大型單位，將單位總數定在較有彈性的1200至1600伙。

政府推出「限呎令」政策，在賣地、補地價條款加入單位實用面積280呎的下限，但客觀來說，令幫到市民越住大越大，最實在還是令樓價平穩回落，或者提高港人的購買力，令大家買得起、住得起大單位。

記者：余敏欽



▲ 港人有機會越住越闊落？