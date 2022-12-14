港府再放寬防控措施，但對大市的刺激明顯不及內地放鬆防疫政策，小心港股要調整，但調整卻給予讀者低撈復甦股的機會。由於中港兩地明年有望復常，對於香港中旅（00308）是個好消息，旗下業務明年有望復甦，來年

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