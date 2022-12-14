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中旅復甦 值得收集

財金專欄 2022/12/14

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港府再放寬防控措施，但對大市的刺激明顯不及內地放鬆防疫政策，小心港股要調整，但調整卻給予讀者低撈復甦股的機會。由於中港兩地明年有望復常，對於香港中旅（00308）是個好消息，旗下業務明年有望復甦，來年

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股資產淨值 市帳率 主題樂園 澳門 市盈率 國泰航空（00293） 香港中旅（00308）

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