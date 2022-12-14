中旅復甦 值得收集 財金專欄 2022/12/14 分享： 分享： 港府再放寬防控措施，但對大市的刺激明顯不及內地放鬆防疫政策，小心港股要調整，但調整卻給予讀者低撈復甦股的機會。由於中港兩地明年有望復常，對於香港中旅（00308）是個好消息，旗下業務明年有望復甦，來年 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【縮量上升】香港再鬆防控 港股見到魔鬼還是天使（第四版） 2022/12/13 【縮量上升】香港再鬆防控 港股見到魔鬼還是天使（第四版） 中字股實力談 - 新春行情到 旺旺趁平買 2022/12/13 新春行情到 旺旺趁平買 中字股實力談 - 【港股回氣】恒指小回三個支持位（第三版） 2022/12/12 【港股回氣】恒指小回三個支持位（第三版） 中字股實力談 - 新遊戲上市 網龍有賣點 2022/12/10 新遊戲上市 網龍有賣點 中字股實力談 - 【捕風捉影】北水側閃 港股要睇位（第四版） 2022/12/09 【捕風捉影】北水側閃 港股要睇位（第四版） 每股資產淨值 市帳率 主題樂園 澳門 市盈率 國泰航空（00293） 香港中旅（00308）