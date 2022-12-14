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港先通國際關 內地通關還遠嗎？

財金專欄 2022/12/14

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香港與內地通關正傳得熱烘烘，不知何時成真，卻率先迎來國際通關的好消息，政府即時取消入境黃碼限制，變相是「0+0」，令各方喜出望外，加上同時取消掃「安心出行」，反映特首李家超在防疫上的果斷。

內地放寬防疫

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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