港先通國際關 內地通關還遠嗎？ 財金專欄 2022/12/14 分享： 分享： 香港與內地通關正傳得熱烘烘，不知何時成真，卻率先迎來國際通關的好消息，政府即時取消入境黃碼限制，變相是「0+0」，令各方喜出望外，加上同時取消掃「安心出行」，反映特首李家超在防疫上的果斷。 內地放寬防疫 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 通關傳言滿天飛 口岸「異動」惹猜想 2022/12/13 通關傳言滿天飛 口岸「異動」惹猜想 有政戲 - 鍾南山料穗3月復常在望 通關有望？ 2022/12/12 鍾南山料穗3月復常在望 通關有望？ 有政戲 - 港溫和寬防疫 這個冬天繼續戴口罩 2022/12/09 港溫和寬防疫 這個冬天繼續戴口罩 有政戲 - 中港通關進展 新年有好消息？ 2022/12/08 中港通關進展 新年有好消息？ 有政戲 - 關愛隊政府資助大縮水 團體「含淚支持」？ 2022/12/07 關愛隊政府資助大縮水 團體「含淚支持」？ 政治 中國 香港 李家超 安心出行 收集 盧寵茂 醫務衞生局 傅流螢