基建效應 遇上盤多任揀 財金專欄 2022/12/14 分享： 分享： 將藍隧道通車，對將軍澳區內的居民可謂一大喜訊，對外交通網絡進一步便捷，亦毋須擔心再出現交通癱瘓，頓時成為孤島；而通車當日，區內不乏「行過、路過」的睇樓客，睇樓量較之前的周六、日增2成，連帶成交亦增多， ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 居屋價跌 造就上車機會 2022/12/13 居屋價跌 造就上車機會 專家樓論 - 新盤撻訂比率上揚 2022/12/13 新盤撻訂比率上揚 專家樓論 - 舖市疲弱 便利店崛起 2022/12/12 舖市疲弱 便利店崛起 專家樓論 - 政府「拆牆鬆綁」造地 勿忽略民意 2022/12/10 政府「拆牆鬆綁」造地 勿忽略民意 專家樓論 - 「0+3」入境措施+中港有望通關 利好港甲廈市場 2022/12/10 「0+3」入境措施+中港有望通關 利好港甲廈市場 成交 樓價 交通 將軍澳 基建 私人屋苑 新都城 維景灣畔 峻瀅 放盤