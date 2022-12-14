基建效應 遇上盤多任揀

將藍隧道通車，對將軍澳區內的居民可謂一大喜訊，對外交通網絡進一步便捷，亦毋須擔心再出現交通癱瘓，頓時成為孤島；而通車當日，區內不乏「行過、路過」的睇樓客，睇樓量較之前的周六、日增2成，連帶成交亦增多，

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