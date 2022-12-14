等待通關消費股受捧有理! 財金專欄 02:30 2022/12/14 分享： 分享： 環球股市終於在昨晚等到一個好消息，美國上月消費物價指數CPI按月僅升0.1%，按年升7.1%，扣除食品和能源的核心指數則分別升0.2%及6%，均低於市場預期，美股開市後即時上升，三大指數以對通脹更敏感 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 熱炒中藥股「無厘頭」嗎? 2022/12/13 熱炒中藥股「無厘頭」嗎? 投資坐標 - 中國沙特加強合作誰受益? 2022/12/09 中國沙特加強合作誰受益? 投資坐標 - 除高息前後如何操盤? 2022/12/07 除高息前後如何操盤? 投資坐標 - 醫療股升與跌各有前因！ 2022/12/06 醫療股升與跌各有前因！ 投資坐標 - 「三個代表」盈育偉大企業！ 2022/12/02 「三個代表」盈育偉大企業！ 時代集團控股（01023） 鷹美(國際)（02368） 英皇鐘錶珠寶（00887） 大快活集團（00052） 敘福樓集團（01978） 天德化工（00609） 東岳集團（00189） 股票 美股 美國聯儲局