等待通關消費股受捧有理!

環球股市終於在昨晚等到一個好消息，美國上月消費物價指數CPI按月僅升0.1%，按年升7.1%，扣除食品和能源的核心指數則分別升0.2%及6%，均低於市場預期，美股開市後即時上升，三大指數以對通脹更敏感

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