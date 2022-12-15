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防疫闖關路徑  啟示投資方向（第三版）

研究報告 09:52 2022/12/15

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內地推出優化防疫新10條後，港府亦放寬防控措施。究竟參看不同國家地區防疫闖關的路徑及其股市的表現，對明年投資部署有何啟示呢？以下德邦證券的研究報告，或許能給你一些頭緒。

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研究報告中，綜合出防疫闖關的四種路徑，並分析相關經濟及股市的表現，包括：

1.逐步放開+強政策刺激

從經濟修復和股市層面而言，例如美國式的逐步放開+強政策刺激或為解封路徑的「天花板」。

漸進式放開下，超額死亡率的尖峰不會像突然放開一樣陡峭，能較好穩定人群的風險偏好和消費意願，降低疫情傳播的恐慌。

更重要的是，配合極強的財政和貨幣政策刺激，美國居民收入大幅上升。

經濟上，美國大規模財政刺激助力了消費，尤其是耐用品商品消費，娛樂商品、汽車和地產後周期商品的快速復甦進而盤活了整體經濟。

股市結構和節奏方面

 a.美國商品消費與科技在財政刺激密集期率先反彈並持續跑贏大盤至2021 Q3。

 b.日常消費在2022年大盤下跌中體現韌性，表現大幅度優於科技和消費服務（綫下消費）。

 c.在美國疫情政策逐步放開的過程中，零售百貨等消費服務板塊並未應聲上漲，反而呈現利好兌現特點 。

尤其是2022年3月美國所有州完全宣布放開後 ，消費服務板塊顯著跑輸生活消費品、衞生保健和科技等板塊。

這說明疫情放開帶來的利好邏輯市場會提前反應，且幅度不大，僅能體現一次性利潤修復的預期，不能提升中長期估值 。

 

2.突然放開 +強政策刺激

以日本為代表的突然放開 +強政策刺激效果則有所下降。

日本對18歲以上公民進行合人民幣約 1萬元的直接現金補貼，日本人均可支配收入超過疫情前4.4%。

但日本最後消費修復程度不如美國，主要原因在更高的儲蓄率上2020年到2021年儲蓄率均值為10.1%，較疫情前上升8.2%。

一是因為日本人口老齡化嚴重，經濟本就對刺激不敏感。

二也是因為突然放開導致的超額死亡率突然上升2022上半年面放開後，日本人口死亡數顯著上升，幅度約為10%至20%， 阻礙了消費場景正常化進程 。

 

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撰文 : 葉麗雯

欄名 : 券商有路捉

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