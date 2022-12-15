息後部署 安本Raf Choudhury選3類工具及避1類經濟體（第二版）

上一篇文章
【追蹤女股神】議息前偷步入市 Cathie Wood旗下三ETF增持Tesla（一文盡覽ARK最新買賣清單）
本文第一版提及，安本多元資產解決方案投資總監Raf Choudhury對於12月15日上午3時公布的美國聯儲局議息結果，以及聯儲局主席鮑威爾言論的看法。至於美國加息趨勢對亞洲投資者的影響，Raf的觀點如下：
3類投資工具迎美國加息周期
亞洲投資者可以通過投資：
較高的利率環境，也讓亞洲的利率受惠者跑贏大市，例如新加坡和......
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【第一版刊於12月15日 15：07】
美國聯儲局在12月15日上午3時公布議息結果，一如市場預期將加息步伐放慢至0.5厘。會後聯儲局主席鮑威爾的言論，更令市場預期2023年每次加息步伐將會進一步放慢至0.25厘（點擊圖片放大），但會加息維持一段較長時間，而安本多元資產解決方案投資總監Raf Choudhury更預料，美國最終利率會更高。
除了鮑威爾的言，Raf也留意到，隨着議息結果公布前一天的通脹率數字好過預期，並且連續第二個月出現此情況，債券市場已開始在終端利率可能下調的情況中重新定價。2年期債券顯示的潛在的終端利率低於5厘，即可能還會再加息0.25厘。
至於鮑威爾就委員會的想法，Raf認為提供了一些指示如下：
Raf及他的團隊認為，鮑威爾對一系列問題的回答以及委員會的暗示，繼續支持我們對聯儲局調高和維持較高終端利率更長時間的看法。從他的回答中得出的主要結論是......
......欲更詳盡分析及圖解，訂戶可登入繼續瀏覽。
編輯：蕭悅潾
延伸閱讀：
其他資產管理公司對通脹、息口等後向分析，詳見：【安聯】【施羅德】
★★季季新出電子書－新書預告★★
新書出爐：加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列──《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》已經登場，訂戶可按此登入盡覽；第2冊《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》即將緊接推出，密切留意最新推廣！
更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。
...
訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！
計劃詳情
撰文 : Raf Choudhury 安本多元資產解決方案投資總監
欄名 : 名家觀點