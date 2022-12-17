未來半年美減息無望 選3類投資工具（第三版：附2023年上半年4次議息機會率表）

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首席經濟學家連平：美消費需求回落 明年經濟或陷衰退
本文第一及第二版提及，安本多元資產解決方案投資總監Raf Choudhury對於12月15日上午3時公布的美國聯儲局議息結果，以及聯儲局主席鮑威爾言論的看法，還有建議3類投資工具迎戰本輪加息周期。
更多專家對美國本輪加息周期，以至通脹、經濟等的看法，詳見：【新債王岡拉克】【安聯Franck Dixmier】【施羅德Alex Tedder】
至於安聯投資全球固定收益首席投資總監Franck Dixmier、施羅德投資環球及美國股票主管及首席投資總監Alex Tedder等，早前也都認為加息周期完結時間會遲過市場原先預期。
總的來說，至截稿前止，市場預2023年首兩次議息會議（在2月及3月）各加0.25厘的機會較大（點擊圖片放大），而到5月及6月的議息會議......
延伸閱讀：息後解讀：聯儲局一如預期加半厘 但鮑威爾鷹派十足？（第三版）
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【第二版刊於12月15日 20：18】
【第二版題為：息後部署 安本Raf Choudhury選3類工具及避1類經濟體（第二版）】
本文第一版提及，安本多元資產解決方案投資總監Raf Choudhury對於12月15日上午3時公布的美國聯儲局議息結果，以及聯儲局主席鮑威爾言論的看法。至於美國加息趨勢對亞洲投資者的影響，Raf的觀點如下：
3類投資工具迎美國加息周期
亞洲投資者可以通過投資：
較高的利率環境，也讓亞洲的利率受惠者跑贏大市，例如新加坡和......
延伸閱讀：高盛：3個原因 銅過剩終結（第三版）
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【第一版刊於12月15日 15：07】
美國聯儲局在12月15日上午3時公布議息結果，一如市場預期將加息步伐放慢至0.5厘。會後聯儲局主席鮑威爾的言論，更令市場預期2023年每次加息步伐將會進一步放慢至0.25厘（點擊圖片放大），但會加息維持一段較長時間，而安本多元資產解決方案投資總監Raf Choudhury更預料，美國最終利率會更高。
除了鮑威爾的言，Raf也留意到，隨着議息結果公布前一天的通脹率數字好過預期，並且連續第二個月出現此情況，債券市場已開始在終端利率可能下調的情況中重新定價。2年期債券顯示的潛在的終端利率低於5厘，即可能還會再加息0.25厘。
至於鮑威爾就委員會的想法，Raf認為提供了一些指示如下：
Raf及他的團隊認為，鮑威爾對一系列問題的回答以及委員會的暗示，繼續支持我們對聯儲局調高和維持較高終端利率更長時間的看法。從他的回答中得出的主要結論是......
......欲更詳盡分析及圖解，訂戶可登入繼續瀏覽。
編輯：蕭悅潾
延伸閱讀：
其他資產管理公司對通脹、息口等後向分析，詳見：【安聯】【施羅德】
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撰文 : Raf Choudhury 安本多元資產解決方案投資總監
欄名 : 名家觀點