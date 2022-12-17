未來半年美減息無望 選3類投資工具（第三版：附2023年上半年4次議息機會率表）

本文第一及第二版提及，安本多元資產解決方案投資總監Raf Choudhury對於12月15日上午3時公布的美國聯儲局議息結果，以及聯儲局主席鮑威爾言論的看法，還有建議3類投資工具迎戰本輪加息周期。

更多專家對美國本輪加息周期，以至通脹、經濟等的看法，詳見：【新債王岡拉克】【安聯Franck Dixmier】【施羅德Alex Tedder】

至於安聯投資全球固定收益首席投資總監Franck Dixmier、施羅德投資環球及美國股票主管及首席投資總監Alex Tedder等，早前也都認為加息周期完結時間會遲過市場原先預期。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

總的來說，至截稿前止，市場預2023年首兩次議息會議（在2月及3月）各加0.25厘的機會較大（點擊圖片放大），而到5月及6月的議息會議......

延伸閱讀：息後解讀：聯儲局一如預期加半厘 但鮑威爾鷹派十足？（第三版）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第二版刊於12月15日 20：18】

【第二版題為：息後部署 安本Raf Choudhury選3類工具及避1類經濟體（第二版）】

本文第一版提及，安本多元資產解決方案投資總監Raf Choudhury對於12月15日上午3時公布的美國聯儲局議息結果，以及聯儲局主席鮑威爾言論的看法。至於美國加息趨勢對亞洲投資者的影響，Raf的觀點如下：

美元因優於預期的通脹數據，以及聯儲局可能更接近政策拐點的預期而走弱，但鮑威爾的言論表明，在通脹方面還有更多工作要做，利率預期仍將走高，並高於其長期目標一段更長時間。

市場間的利率差異也依然存在，並進一步利好美元，尤其是在澳洲儲備銀行等多國央行已給出強烈迹象顯示，他們正在評估暫停加息的可能。

3類投資工具迎美國加息周期

亞洲投資者可以通過投資：

具質素的美國公司；

美元及美元對冲投資級別債券，以及；

服務業主導型經濟體的貨幣和股票，以配合美元走強。

較高的利率環境，也讓亞洲的利率受惠者跑贏大市，例如新加坡和......

延伸閱讀：高盛：3個原因 銅過剩終結（第三版）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第一版刊於12月15日 15：07】

美國聯儲局在12月15日上午3時公布議息結果，一如市場預期將加息步伐放慢至0.5厘。會後聯儲局主席鮑威爾的言論，更令市場預期2023年每次加息步伐將會進一步放慢至0.25厘（點擊圖片放大），但會加息維持一段較長時間，而安本多元資產解決方案投資總監Raf Choudhury更預料，美國最終利率會更高。

▼ 點擊圖片放大 +2

除了鮑威爾的言，Raf也留意到，隨着議息結果公布前一天的通脹率數字好過預期，並且連續第二個月出現此情況，債券市場已開始在終端利率可能下調的情況中重新定價。2年期債券顯示的潛在的終端利率低於5厘，即可能還會再加息0.25厘。

至於鮑威爾就委員會的想法，Raf認為提供了一些指示如下：

最近的通脹數據顯示，月度價格增長速度有所放緩，但需要更多的證據才能相信通脹處於持續下降的軌道上。

廣泛的商品和服務的價格壓力依然明顯。

持續加息將是適當的。

加息0.5厘在歷史上仍然是很大的加幅 （美國對上6次加息周期，請點擊圖片放大） 。

。 聯邦基金利率被認為需要達到超過5厘的峰值。19位官員中，有17位現時在預測上是超過5厘；7名官員為5.4厘；其中一名官員預期利率達5.63厘，並一直維持到2025年。

他們對2023年的預測中值從4.6厘提高到5.1厘左右。

預期基金利率在2024年降至4.1厘，在2025年降至3.1厘，之後達到2.5厘的長期平均水平。

Raf及他的團隊認為，鮑威爾對一系列問題的回答以及委員會的暗示，繼續支持我們對聯儲局調高和維持較高終端利率更長時間的看法。從他的回答中得出的主要結論是......

......欲更詳盡分析及圖解，訂戶可登入繼續瀏覽。

編輯：蕭悅潾

延伸閱讀：

其他資產管理公司對通脹、息口等後向分析，詳見：【安聯】【施羅德】

★★季季新出電子書－新書預告★★

新書出爐：加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列──《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》已經登場，訂戶可按此登入盡覽；第2冊《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》即將緊接推出，密切留意最新推廣！

更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入