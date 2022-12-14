  • 13°C
香港時間 : 20221214日 (週三) 16:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「冠軍分析師」張憶東 精選香港本地股 Reopen重估價值

財金猛人追蹤 16:20 2022/12/14

分享：

分享：

有冠軍分析師美譽的張憶東，指出疫情防控開始放寬，香港本地股基本面及風險偏好有望持續改善，投資者可尋找本地股「價值重估」機會，並精選有潛力板塊。

    點擊圖片放大
    +2

專訪兩大專家 評內地重啟機遇【下一頁

掘金本地股

12月14日起，香港將調整防疫措施和相關安排，包括：

  • 香港市民出行無須掃描安心出行二維碼；
  • 香港取消黃碼；
  • 撤銷從香港前往內地和澳門人士在口岸、機場的「檢測待行」安排，旅客持48小時內核酸檢測陰性證明即可通行等。

其中取消黃碼意味著，海外抵港人士檢疫要求將由此前的「0天強制檢疫+3天醫學監察（期間賦黃碼）」調整為「0+0」。（在此之前中國內地、澳門地區抵港無需居家檢疫，但第二天要接受核酸檢測，並在抵港三天內自行監察）

受益於香港防疫政策放鬆、經濟活動修復、與內地通關預期的升温，香港本地股的風險偏好有望進一步改善。

  • 張憶東建議：「可以立足Reopen，精選中期基本面改善的香港本地股，特別是消費相關的零售、餐飲、醫療、公用事業、商業地產、金融等領域的個別優質股票，具有階段性價值重估的吸引力。」

各大板塊開始恢復

張憶東說：「香港本地消費受疫情衝擊明顯，Reopen後零售額目前恢復至疫情前9成。」

    點擊圖片放大
    +2

......更多內容，用戶請登入。

報告來源：興業證券

編輯：陳文政

★★季季新出電子書－新書預告★★

新書出爐：加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列──《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》已經登場，訂戶可按此登入盡覽；第2冊《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》即將緊接推出，密切留意最新推廣！

更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 名家看法

相關文章

等待通關消費股受捧有理!
今日
等待通關消費股受捧有理!
防疫闖關路徑 啟示投資部署（第二版）
今日
防疫闖關路徑 啟示投資部署（第二版）
兩大專家 評內地重啟機遇
2022/12/12
兩大專家 評內地重啟機遇

你可能感興趣

等待通關消費股受捧有理!
今日 02:30
等待通關消費股受捧有理!
防疫闖關路徑 啟示投資部署（第二版）
今日 16:24
防疫闖關路徑 啟示投資部署（第二版）
兩大專家 評內地重啟機遇
00:01 2022/12/12
兩大專家 評內地重啟機遇

最新專欄文章

儲局議息 安聯Franck Dixmier綜觀美就業與通脹 料2023年不減息
今日
儲局議息 安聯Franck Dixmier綜觀美就業與通脹 料2023年不減息
2圖展望2023 施羅德Alex Tedder：滯脹應不會再發生（第二版）
2022/12/13
2圖展望2023 施羅德Alex Tedder：滯脹應不會再發生（第二版）
管濤剖析人民幣滙率反轉關鍵條件（不斷更新）
2022/12/13
管濤剖析人民幣滙率反轉關鍵條件（不斷更新）
瑞銀汪濤：人民幣滙率或2023下半年升值
2022/12/08
瑞銀汪濤：人民幣滙率或2023下半年升值
2023水晶球 渣打Eric Robertsen 8大驚奇預測逐個睇
2022/12/08
2023水晶球 渣打Eric Robertsen 8大驚奇預測逐個睇
中國市場 大行報告 市場動向 經濟衰退 疫情 估價 股票 隔離檢疫 防疫措施 安心出行

上一篇文章

儲局議息 安聯Franck Dixmier綜觀美就業與通脹 料2023年不減息

下一篇文章

【星級名家】曾淵滄：利率見頂 是時候追本地地產股（一文盡覽）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【星級名家】曾淵滄：利率見頂 是時候追本地地產股（一文盡覽）
【星級名家】曾淵滄：利率見頂 是時候追本地地產股（一文盡覽）
2圖展望2023 施羅德Alex Tedder：滯脹應不會再發生（第二版）
2圖展望2023 施羅德Alex Tedder：滯脹應不會再發生（第二版）
專訪瑞士寶盛鄧啟志：港股已進入歲末行情
專訪瑞士寶盛鄧啟志：港股已進入歲末行情
洪灝：中港股市明年看法
洪灝：中港股市明年看法
「長勝將軍」劉國傑：目前中國品牌已獲廣泛追捧
「長勝將軍」劉國傑：目前中國品牌已獲廣泛追捧
管濤剖析人民幣滙率反轉關鍵條件（不斷更新）
管濤剖析人民幣滙率反轉關鍵條件（不斷更新）