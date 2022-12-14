「冠軍分析師」張憶東 精選香港本地股 Reopen重估價值

上一篇文章
儲局議息 安聯Franck Dixmier綜觀美就業與通脹 料2023年不減息
有冠軍分析師美譽的張憶東，指出疫情防控開始放寬，香港本地股基本面及風險偏好有望持續改善，投資者可尋找本地股「價值重估」機會，並精選有潛力板塊。
專訪兩大專家 評內地重啟機遇【下一頁】
掘金本地股
12月14日起，香港將調整防疫措施和相關安排，包括：
其中取消黃碼意味著，海外抵港人士檢疫要求將由此前的「0天強制檢疫+3天醫學監察（期間賦黃碼）」調整為「0+0」。（在此之前中國內地、澳門地區抵港無需居家檢疫，但第二天要接受核酸檢測，並在抵港三天內自行監察）
受益於香港防疫政策放鬆、經濟活動修復、與內地通關預期的升温，香港本地股的風險偏好有望進一步改善。
各大板塊開始恢復
張憶東說：「香港本地消費受疫情衝擊明顯，Reopen後零售額目前恢復至疫情前9成。」
......更多內容，用戶請登入。
報告來源：興業證券
編輯：陳文政
★★季季新出電子書－新書預告★★
新書出爐：加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列──《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》已經登場，訂戶可按此登入盡覽；第2冊《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》即將緊接推出，密切留意最新推廣！
更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。
...
訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！
計劃詳情
撰文 : 陳文政 Money Times
欄名 : 名家看法