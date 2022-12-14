「冠軍分析師」張憶東 精選香港本地股 Reopen重估價值

有冠軍分析師美譽的張憶東，指出疫情防控開始放寬，香港本地股基本面及風險偏好有望持續改善，投資者可尋找本地股「價值重估」機會，並精選有潛力板塊。

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專訪兩大專家 評內地重啟機遇【下一頁】

掘金本地股

12月14日起，香港將調整防疫措施和相關安排，包括：

香港市民出行無須掃描安心出行二維碼；

香港取消黃碼；

撤銷從香港前往內地和澳門人士在口岸、機場的「檢測待行」安排，旅客持48小時內核酸檢測陰性證明即可通行等。

其中取消黃碼意味著，海外抵港人士檢疫要求將由此前的「0天強制檢疫+3天醫學監察（期間賦黃碼）」調整為「0+0」。（在此之前中國內地、澳門地區抵港無需居家檢疫，但第二天要接受核酸檢測，並在抵港三天內自行監察）

受益於香港防疫政策放鬆、經濟活動修復、與內地通關預期的升温，香港本地股的風險偏好有望進一步改善。

張憶東建議：「可以立足Reopen，精選中期基本面改善的香港本地股，特別是消費相關的零售、餐飲、醫療、公用事業、商業地產、金融等領域的個別優質股票，具有階段性價值重估的吸引力。」

各大板塊開始恢復

張憶東說：「香港本地消費受疫情衝擊明顯，Reopen後零售額目前恢復至疫情前9成。」

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報告來源：興業證券

編輯：陳文政

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