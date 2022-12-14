2023宏觀展望：中國疫情後內需帶動復甦  美國Q3或現衰退 

回顧2022年，俄烏戰爭和疫情反覆給今年的宏觀經濟造成了不少衝擊，海外流動性收緊也火上加油。受此影響，中國和西方的經濟增長都未達到年初的預期。目前國際形勢未明朗，惟宏觀經濟已經出現了一些轉機。不論是中國防疫措施的不斷優化、還是美國通脹的見頂回落，都令市場2023年的宏觀經濟充滿期待。

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中國2023年仍將依賴投資驅動 以新基建為主

回顧2022年，本土疫情對中國經濟增長造成較大衝擊。近期內地防疫政策放寬，讓市場對2023年由內需驅動的中國經濟充滿信心。對於內需，浦銀國際認為，內地2023年仍將依賴投資驅動，尤其是以新基建為主、高技術製造為輔的固定資產投資增長。房地產市場將保持「穩字當頭」。

浦銀國際認為，中國經濟正處於二次探底後逐漸恢復的過程。隨着優化疫情防控，釋放內需潛力。疫情拐點後，預期內地消費的漸進式反彈，隨着各地落實優化措施、疫情對經濟的負面影響下降，工資性收入和經營淨收入（佔比約七成）的增長將帶動人均可支配收入增速回升，收入邊際改善將直接推動代表中低收入群體的限額以下消費。而青年失業率下降也將有助於限額以下的消費復甦，消費信心將決定可選消費的複甦前景。

至於美國方面，市場關注美國通脹走向。浦銀國際認為，美國通脹或將在波動中回落，與之相對應的是加息周期結束。相比供應鏈問題導致的能源驅動通脹，當前的通脹模式反而是美聯儲加息更能應對的。

料美國加息至5厘見頂 持續至2023年底

浦銀國際預期，本輪美國加息周期的終端利率將接近5%、並持續至2023年底。在通脹拐點後，失業率上升導致美國經濟迎來實質性衰退。一方面延續至2023年的去庫存及去金融泡沫風險使得單純調整過熱的經濟已無法避免這一輪周期性經濟下行。但另一方面，考慮到人口長期趨勢變化和疫情短期衝擊對勞動力市場的影響，預期2023年將會是程度較淺的經濟衰退、不會到危機級別，因為相比2008年金融危機，此次私營部門的槓桿率相對可控。

至於加息步伐，在美聯儲12月議息會議之前，聯邦基金利率區間已經來到3.75%至4.00%的水平。根據利率期貨市場隱含的美聯儲加息幅度，本輪加息仍有100基點的空間：12月為50基點，2023年1月和3月各25基點。這意味著，本輪加息的終端利率將達到5%，而降息最快將在2023年12月出現，幅度僅為25個基點。雖然工資增速導致通脹仍有不確定性，使得終端利率仍面臨較大的上行風險，但是考慮到加息對通脹的非線性作用，我們仍重申終端利率將接近、但不超過5%的觀點。

縮表進程不及預期，美國聯儲局資產負債表從5月底的89,150.5億美元縮減至11月底的85,845.8億美元，月均縮減額為550.8億美元，不及此前的計劃。資產負債表規模佔名義GDP的比例降至20%，是美聯儲的合意水平。靜態估算下，美聯儲的縮表幅度為4.17萬億美元，縮表將持續至2025-2026年，縮表方式預計為「被動為主、主動為輔」。

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