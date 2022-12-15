大摩2023錦囊：哪些板塊可增持？哪些板塊要避開？

2022年即將結束，在疫情和房地產危機的拖累下，中國經濟復甦乏力，而港股今年來走勢亦不算理想，截至12月14日，今年已累計跌了15%。對於明年中國經濟，摩根士丹利認為有望「保5爭6」，看法較市場樂觀。至於明年的投資部署，摩根士丹利認為消費及零售行業可以進一步看好，但對於內銀和內房板塊態度則仍然審慎。







摩根士丹利認為，有7個主要因素會影響中國股票市場的走勢......

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