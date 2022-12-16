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港股見二萬五的條件 2023策略（附6大選股主題）

研究報告 10:35 2022/12/16

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港股年底在防疫放寬及金融地產相關利好政策幫助下走出低谷。平安證券認為，明年港股將有望在明年挑戰25000點，並建議可從2大角度出發，考慮6大投資主題。

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平安證券表示，隨能源價格下跌和PPI回落，以及經濟衰退帶來的需求萎縮，2023年美聯儲加息節奏或將放緩；地產「三箭齊發」、國家對於基建的持續投資、疫情防控措施的優化等穩增長措施相繼出台，協助內地經濟復蘇；此外，近期中美元首會晤或將使兩國關係趨於穩定。明年而言，處於高位的美國通脹目前已有回落跡象，內地經濟在多重政策支持下有望修復，再加上港股估值目前已處於歷史極端水平，平安證券因此認為，港股在2023年將迎來較好的投資機會，有望迎來上漲行情。

具體來看，在中美關系趨於穩定的情況下，如果2023年美國通脹指數出現趨勢回落並導致美聯儲暫停加息、內地經濟企穩修復，平安證券預計港股有望實現估值修復行情，恒生指數有望實現25%左右的升幅，收復23000點；若美聯儲提前開啟減息周期，則港股有望衝擊25000點。

2023年投資策略：

港股市場已於2022年11月初啟動，目前在20000點下方有較大壓力，主要是對內地疫情蔓延態勢及其衝擊存在擔憂；但放長視角看，內地從疫情中修復是可預期的，經濟實質性修復將在2023年中左右到來，加上港股估值仍處低位，預計2023年恒指高點在23000至25000點之間，推薦逢低配置港股優質資產。

投資主綫可從兩個角度出發......

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撰文 : 林斯凱 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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