君實新冠藥 股價催化劑 財金專欄 2022/12/15 分享： 分享： 港股兩連升，恒生指數19900點是阻力位，惟聖誕鐘漸響起，過去聖誕前多是炒股不炒市。由於內地明年有望復常，相信國產新冠藥會是復常關鍵，君實生物（01877）新冠藥已進入三期臨床，明年有望商業化，會是股 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【待破悶局】聖誕鐘漸響 買定醫藥軟件股（第四版） 2022/12/14 【待破悶局】聖誕鐘漸響 買定醫藥軟件股（第四版） 中字股實力談 - 中旅復甦 值得收集 2022/12/14 中旅復甦 值得收集 中字股實力談 - 【縮量上升】香港再鬆防控 港股見到魔鬼還是天使（第四版） 2022/12/13 【縮量上升】香港再鬆防控 港股見到魔鬼還是天使（第四版） 中字股實力談 - 新春行情到 旺旺趁平買 2022/12/13 新春行情到 旺旺趁平買 中字股實力談 - 【港股回氣】恒指小回三個支持位（第三版） 2022/12/12 【港股回氣】恒指小回三個支持位（第三版） 市帳率 新冠肺炎 癌症 恒生指數 美國 港股 商業 政治 指數 銷售