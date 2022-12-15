君實新冠藥 股價催化劑

港股兩連升，恒生指數19900點是阻力位，惟聖誕鐘漸響起，過去聖誕前多是炒股不炒市。由於內地明年有望復常，相信國產新冠藥會是復常關鍵，君實生物（01877）新冠藥已進入三期臨床，明年有望商業化，會是股

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