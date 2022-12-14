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核聚變假突破？無限能源遙遙無期

國際 22:17 2022/12/14

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美國在核聚變技術取得突破，是近日國際上廣受關注的科學新聞，未知是否因為新聞業人士以文科背景為主，物理根基相對弱，不少相關的報道缺乏技術枝節，令公眾對事件難有透徹的了解。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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