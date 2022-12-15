  • 12°C
香港時間 : 20221215日 (週四) 01:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

法國外貿銀行：內房高增長期已過

財金專欄 2022/12/15

分享：

分享：

中國房地產行業現在面臨的首要問題已經不是增長，而是生存。2020年8月起，中國政府為了推動房地產業去槓桿，出台了「三道紅綫」等監管措施。在環境收緊的大背景下，開發商面臨的挑戰增加並且湧現出一些違約案例

...

撰文 : 艾西亞 (Alicia Garcia Herrero) 法國外貿銀行亞太區首席經濟學家

欄名 : 名家觀點

最新專欄文章

新債王岡拉克：明年衰退將至 聯儲局或考慮轉向
2022/12/14
新債王岡拉克：明年衰退將至 聯儲局或考慮轉向
道富：美元看升 中債可買
2022/12/14
道富：美元看升 中債可買
瑞信陶冬：美債明年好過股市
2022/12/13
瑞信陶冬：美債明年好過股市
法國外貿銀行：香港樓市下跌壓力未除
2022/12/09
法國外貿銀行：香港樓市下跌壓力未除
瑞銀汪濤：中國經濟修復需數年
2022/12/08
瑞銀汪濤：中國經濟修復需數年
疫情 中國 經濟 銀行 產品 行業 股票 地產 按揭貸款 碧桂園（02007）

上一篇文章

簡約公屋貴又遠？ 細節下月出台釋疑

下一篇文章

添油還是淋水？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

專家樓論 - 基建效應 遇上盤多任揀
基建效應 遇上盤多任揀
國金札記 - 保守宗教勢力滋長 印尼發展堪憂
保守宗教勢力滋長 印尼發展堪憂
投資坐標 - 等待通關消費股受捧有理!
等待通關消費股受捧有理!
投資坐標 - 熱炒中藥股「無厘頭」嗎?
熱炒中藥股「無厘頭」嗎?
有政戲 - 港先通國際關 內地通關還遠嗎？
港先通國際關 內地通關還遠嗎？
國情知聞 - 黃桃罐頭上熱搜 消費擔綱成主力
黃桃罐頭上熱搜 消費擔綱成主力