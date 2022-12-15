法國外貿銀行：內房高增長期已過 財金專欄 2022/12/15 分享： 分享： 中國房地產行業現在面臨的首要問題已經不是增長，而是生存。2020年8月起，中國政府為了推動房地產業去槓桿，出台了「三道紅綫」等監管措施。在環境收緊的大背景下，開發商面臨的挑戰增加並且湧現出一些違約案例 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 艾西亞 (Alicia Garcia Herrero) 法國外貿銀行亞太區首席經濟學家 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 新債王岡拉克：明年衰退將至 聯儲局或考慮轉向 2022/12/14 新債王岡拉克：明年衰退將至 聯儲局或考慮轉向 道富：美元看升 中債可買 2022/12/14 道富：美元看升 中債可買 瑞信陶冬：美債明年好過股市 2022/12/13 瑞信陶冬：美債明年好過股市 法國外貿銀行：香港樓市下跌壓力未除 2022/12/09 法國外貿銀行：香港樓市下跌壓力未除 瑞銀汪濤：中國經濟修復需數年 2022/12/08 瑞銀汪濤：中國經濟修復需數年 疫情 中國 經濟 銀行 產品 行業 股票 地產 按揭貸款 碧桂園（02007）