法國外貿銀行：內房高增長期已過

中國房地產行業現在面臨的首要問題已經不是增長，而是生存。2020年8月起，中國政府為了推動房地產業去槓桿，出台了「三道紅綫」等監管措施。在環境收緊的大背景下，開發商面臨的挑戰增加並且湧現出一些違約案例

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