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將軍澳樓市受基建帶動   旺量不旺價

地產 11:00 2022/12/15

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籌備多年的將藍隧道，於上周日(11日)正式通車，令將軍澳交通配套大幅提升，在基建效應帶動下，將軍澳二手交投量亦受刺激，並出現爆炸性增長，成為逆市奇葩，但礙於多項利淡因素夾擊，售價卻未見起色，呈「旺量不旺價」。

...

欄名 : 樓市分析

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