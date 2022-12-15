將軍澳樓市受基建帶動 旺量不旺價 地產 11:00 2022/12/15 分享： 分享： 籌備多年的將藍隧道，於上周日(11日)正式通車，令將軍澳交通配套大幅提升，在基建效應帶動下，將軍澳二手交投量亦受刺激，並出現爆炸性增長，成為逆市奇葩，但礙於多項利淡因素夾擊，售價卻未見起色，呈「旺量不旺價」。 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 樓市分析 最新專欄文章 港人有機會越住越闊落？ 2022/12/14 港人有機會越住越闊落？ 專家樓論 - 按揭優惠花多眼亂 置業人士須貨比三家 2022/12/10 按揭優惠花多眼亂 置業人士須貨比三家 地產代理轉戰線上 資源由分行轉投網絡宣傳 2022/12/07 地產代理轉戰線上 資源由分行轉投網絡宣傳 買家趁低吸納 屋苑下半月交投反彈 2022/11/30 買家趁低吸納 屋苑下半月交投反彈 蝕讓潮蔓延至超豪宅 樓市短期仍受壓 2022/11/22 蝕讓潮蔓延至超豪宅 樓市短期仍受壓 香港物業 二手市場 農曆新年 銀行息口 將軍澳