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簡約公屋貴又遠？ 細節下月出台釋疑

財金專欄 2022/12/15

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簡約公屋是李家超政府的標誌性政策之一，怎料本月初提交立法會，卻被質疑「又貴又遠」。有官場中人坦言，因時間緊迫，政府當時提交的資料過於簡單，下月初將有更多細節內容以釋疑慮，有信心可獲議會順利通過。

民建聯

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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