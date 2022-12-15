簡約公屋貴又遠？ 細節下月出台釋疑

簡約公屋是李家超政府的標誌性政策之一，怎料本月初提交立法會，卻被質疑「又貴又遠」。有官場中人坦言，因時間緊迫，政府當時提交的資料過於簡單，下月初將有更多細節內容以釋疑慮，有信心可獲議會順利通過。

民建聯

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