簡約公屋貴又遠？ 細節下月出台釋疑 財金專欄 2022/12/15 分享： 分享： 簡約公屋是李家超政府的標誌性政策之一，怎料本月初提交立法會，卻被質疑「又貴又遠」。有官場中人坦言，因時間緊迫，政府當時提交的資料過於簡單，下月初將有更多細節內容以釋疑慮，有信心可獲議會順利通過。 民建聯 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 港先通國際關 內地通關還遠嗎？ 2022/12/14 港先通國際關 內地通關還遠嗎？ 有政戲 - 通關傳言滿天飛 口岸「異動」惹猜想 2022/12/13 通關傳言滿天飛 口岸「異動」惹猜想 有政戲 - 鍾南山料穗3月復常在望 通關有望？ 2022/12/12 鍾南山料穗3月復常在望 通關有望？ 有政戲 - 港溫和寬防疫 這個冬天繼續戴口罩 2022/12/09 港溫和寬防疫 這個冬天繼續戴口罩 有政戲 - 中港通關進展 新年有好消息？ 2022/12/08 中港通關進展 新年有好消息？ 公屋 立法會 民建聯 工聯會 房屋局 何永賢