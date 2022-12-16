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劉鶴再穩軍心 滙豐捕捉7個「復常+穩樓市」受惠板塊

研究報告 14:11 2022/12/16

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中國防疫政策退坡，加上中央為房地產提供金融支持，成為12月投資兩大主綫。滙豐看好中國經濟在2023年第二季起強勁復甦，並精選7個受惠上述利好的板塊。

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撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 券商有路捉

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2022/12/15
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