劉鶴再穩軍心 滙豐捕捉7個「復常+穩樓市」受惠板塊 研究報告 14:11 2022/12/16 分享： 分享： 中國防疫政策退坡，加上中央為房地產提供金融支持，成為12月投資兩大主綫。滙豐看好中國經濟在2023年第二季起強勁復甦，並精選7個受惠上述利好的板塊。 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 澳門「5+3」再放寬 濠賭股爆升後怎部署 今日 澳門「5+3」再放寬 濠賭股爆升後怎部署 港股見二萬五的條件 2023策略（附6大選股主題） 今日 港股見二萬五的條件 2023策略（附6大選股主題） 2023年經濟水晶球 一文看清（不斷更新） 今日 2023年經濟水晶球 一文看清（不斷更新） 炒疫限放寬 3大翻身板塊要睇實 （附受惠股份名單） 今日 炒疫限放寬 3大翻身板塊要睇實 （附受惠股份名單） 防疫闖關路徑 啟示投資方向（第三版） 2022/12/15 防疫闖關路徑 啟示投資方向（第三版） 大行報告 港股 宏觀分析 經濟數據表現 財政政策 經濟 GDP 航空股 餐飲 國企內房股