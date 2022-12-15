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首席經濟學家連平：美消費需求回落 明年經濟或陷衰退

財金猛人追蹤 13:25 2022/12/15

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植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平指出，2022年前11個月，在內外需走弱和疫情反覆的影響下，進出口增速大幅下降。

連平表示，若以美元計，中國出口累計增長9.1%，低於去年同期的30.7%。進口累計增長2.0%，低於去年同期的31.2%。今年出口未能延續2021年的高景氣，未來出口的可持續性對中國經濟增長有着重要影響。

專訪兩大專家 評內地重啟機遇【下一頁

    點擊圖片放大

經濟下行壓縮出口空間

連平指出，高通脹擠壓海外的生產和消費需求。當前全球通脹高企，部分國家CPI達近四十年的高點。美國通脹仍處於高位波動，歐元區通脹居高難下，亞洲食品通脹率已升至4.5%。

海外加息亦將抑制出口貿易的增長。廣泛且持續的高通脹，促使以美聯儲為主的央行大幅收緊貨幣政策，美聯儲持續加息往往引發中國出口增速回落。

同時，供應鏈的本土化和逆全球化趨勢對出口可能形成負面影響。2020年以來，多輪疫情對於全球供應鏈形成較大衝擊，2022年的全球供應鏈壓力指數（Global Supply Chain Pressure Index，GSCPI）雖然有所回升，但與疫情前水平仍有較大差距。

連平說：「全球經濟和貿易下行壓力增大，中國出口預計同步下滑。」

......更多內容，用戶請登入。

（不斷更新）

報告來源：植信投資研究院

編輯：陳文政
 

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撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 名家看法

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