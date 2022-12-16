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大華李國基：漫長而曲折的復甦之路

財金猛人追蹤 18:59 2022/12/16

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中國於12月12日公布，停用一款用於追蹤新冠病毒接觸者的應用程序，這是中國政府迅速放棄其新冠清零政策的一個里程碑。此決定是在中國宣布結束大規模封鎖、中央設施強制隔離和廣泛放寬測試措施幾天後做出的，實際上是在放棄新冠清零政策。

內地新冠疫情的感染數字在11月底錄得破紀錄的升幅，導致經濟復甦前景轉趨暗淡。由於美國及歐洲衰退風險升温，環球需求亦顯然轉趨下跌。

    點擊圖片放大

中國內地經濟在今年第三季按年增長3.9%（點擊圖片放大），今年初至第三季止的按年增長為3.0%。第四季增長雖然在比較上，將受到低基數的支持，但是期內受內外阻力增加的影響，我們現時預期，今年第四季國內生產總值按年升3.9%，低於早前預測的4.5%按年增長。由於今年第三季數據較預期強勁，我們維持對2022年全年國內生產總值增長預測為3.3%。

中國經濟會在2023年下半年呈較顯著改善

由於中央政府計劃加快長者疫苗接種計劃，我們預計中國明年逐步放寬防疫政策，以及推行刺激措施對經濟發揮正面作用，本行維持對2023年中國國內生產總值增長預測為4.8%。除放寬貨幣政策外，中國亦需要在疫情穩定時加強對消費需求的支持措施。本行認為，中國經濟前景會在2023年下半年呈現較顯著的改善。

在1月至10月期間整體通脹平均年率為2.0%，我們把2022年全年通脹預測由2.2%下調至2.0%。參考其他已回復正常的經濟體，積壓需求會推高物價壓力，因此本行預期內地2023年通脹會上升至2.8%......

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上月「大華展望」詳見：【下一頁

編輯：蕭悅潾

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撰文 : 李國基 大華銀行大中華區環球主管

欄名 : 大華展望

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