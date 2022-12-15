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防疫放寬 炒困境反轉 平安證券薦3大板塊 （附受惠股份名單）

研究報告 18:08 2022/12/15

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內地放寬防疫措施，今市場對的內地經濟復甦的憧憬升温，其中零售消費等股份獲炒作。消息令港股獲看好，相關股份反覆上揚。而平安證券指出，酒旅餐飲、美容護理及教育等板塊有困境反轉的概念。

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於12月初，國務院疫情聯防聯控機制綜合組出台了「新十條」防疫優化措施，同時各地防疫政策優化紛紛跟進，其中無徵狀和輕症患者可居家隔離，跨地區出行不查驗核酸結果及健康碼等措施。防控放寬的的憧憬令多個板塊的前景獲看好。

早前最受疫情及防控措施影響的板塊，在現時憧憬防控全面放開，即炒作困境反轉。平安證券報告指出，3個板塊有炒反轉概念。

酒旅餐飲

憧憬全面開放，在復甦預期主導下，酒旅餐飲板塊整體繼續維持上漲態勢，平安證券板塊堅定疫後復甦，受惠的概念為：
1. 受益於疫後復蘇及國家政策的免稅板塊，重點推薦中國中免 （01880）
2. 機場口岸的資訊化龍頭，建議關注盛視科技和航空軟體服務商中國民航資訊網路；
3. 跨區流動相關估值性價比高的港股標的，推薦股包括攜程集團 （09961） 、華住集團 （01179）
4. 關注餐飲復甦和低估值中概股。

美容護理

受惠的概念：
1. 從雙十一表現看，天貓大盤基本同去年持平，抖音等新管道增長較好，多個國貨美妝品牌在品牌/產品支持下表現亮眼；
2. 今年以來化妝品大盤整體承壓，品牌表現分化較大，在疫情衝擊、政策趨嚴以及流量格局重構下，頭部品牌展現較強的抗風險能力和發展韌性，建議積極關注。同時積極關注部分品牌升級、管道轉型機會。

教育人服

受惠的概念：
1. 11月初教育部剛結束對綫上培訓機構和網站平台的第21次巡查，政策博弈需謹慎；但K12教培公司股價對政策影響反映已較為充分，可關注轉型及邊際改善機會。
2. 人服方面，10月全國城鎮調查失業率錄得5.5%，與9月持平，1至10月全國城鎮失業率平均值為5.6%。25至59歲人口、16—24歲青年人失業率分別為4.7%、17.9%，均與上月持平。積極關注招聘平台在經濟復蘇階段的重要角色，建議關注同道獵聘。

在推薦股方面，平安證券籲關注以下股份：

新東方在綫 （01797）

1. 政策及業務經營負面出清；
2. 機構業務和直播帶貨都是從0到1的新業務，直播電商業務轉型初見成效；
3. 電商業務橫移複製到天貓等平台，公司業務持續擴張；
4. 新東方的人力、物力依然強勢，帳面可用資金充裕。建議積極關注轉型機會。


攜程集團 （09961）

1. 攜程是跨境OTA的絕對龍頭，另外公司還有Skyscanner等純海外平台業務，遙遙領先於國內其他跨境OTA
2. 自文旅部2020年1月24日通知出境遊暫停後至今仍未恢復，伴隨國內入境隔離政策期縮短，出入境相關產業復甦逐步清晰，後疫情時代國際旅行政策必然鬆動，從「零」開始的出境遊業務恢復及估值彈性最大；攜程海外獨立平台天巡、trip.com均已在Q1強勢復蘇，Q2國際平台機票和酒店的預定量同比增長超100%，我們對OTA平臺的跨境票務、酒店預訂抱有樂觀預期。

同程旅行 （00780）

1. 公司業績韌性強，營收恢復在行業中領先；
2. 同程在騰訊系的流量獨佔優勢明顯，在下綫城市及地區有相對先發優勢，運營模式較輕，預期在疫後旅遊復蘇的背景下實現率先反彈。

華住集團 （01179）

1. 盡管國內疫情反復跨區客流受限擾動酒旅市場復蘇，但防疫政策逐步優化有望帶動商旅出差、休閒旅遊等對酒店住宿的需求改善；
2. 據盈蝶諮詢資料，2021年與2019年相比，非連鎖酒店數/非連鎖客房數分別減少了31.8%/33.2%，疫情下行業出清明顯，我們對酒店龍頭的連鎖、集中趨勢保持樂觀預期，堅定長期看好。
 
海底撈 （06862）

1. 防疫政策持續優化，綫下門店消費場景為主的火鍋有望迎來經營修復；
2. 公司關店等內部組織調整基本到位，並計畫擇機啟動「硬骨頭」門店重開計畫，企業管理運營良好；
3. 海底撈依然是國內最好的餐飲連鎖品牌，依然是普通居民的聚餐首選之一，中長期來看其品牌、單店、管理等在國內餐飲行業均屬於「標杆」。

九毛九 （09922）

1. 隨着防疫政策逐步優化，看好疫後復蘇公司旗下餐飲品牌表現；
2. 長期來看，太二單店模型優異，門店可複製性強，拓店空間仍存，品牌仍具較強吸引力；3. 其他品牌來看，九毛九經調整後，門店經營利潤率已有明顯回升，慫火鍋發展勢頭初顯，單店模型持續打磨中，公司最新指引上調慫火鍋2022年新開門店數至15家。

中國中免 （01880）

1. 公司是國內免稅行業龍頭，2021年市占率86%，在海南離島免稅市場份額約90%，具有先發優勢和強規模優勢；
2）門店佈局牢牢佔據國內免稅核心流量，覆蓋中國前十國際機場中的9家、離島免稅輻射90%+離島客流；
3. 合作品牌數量超過1200個，處於世界一流水準。今年以來受到國內多地疫情反復，海南業務短期承壓，但長期邏輯不改。隨著新冠疫情防控措施的優化、海口國際免稅城新項目的爬坡，以及近期海南離島免稅促銷活動刺激，有望迎來恢復。

農夫山泉 （09633）

1. 公司堅持包裝水+飲料雙翼發展，包裝水業務是行業龍頭，自2016年起至今，一直穩居行業第一的寶座；飲料業務貢獻顯著增速，茶飲、功能飲料、果汁及其他飲料產品2021年增速均超過30%；

2. 公司注重水源建設，目前已建有11大優質水源，在同行業中遙遙領先，並且在同價位包裝水產品中，是少有的全部產品都採用天然水源的品牌；
3. 公司廣告語傳播力極強，先後推出過「農夫山泉有點甜」、「我給孩子喝的水」等多個朗朗上口的廣告語，為公司品牌傳播帶來強助力。

報告來源：平安證券

編輯：錢家鋒
 

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撰文 : 錢家鋒

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