大和：內銀2023年第四季升至近2厘 料淨利息收入增約15%

美國聯儲局在連續3次加息0.75厘後，12月議息終將加息步伐放緩至0.5厘，惟本輪加息周期時間較原先預期有所延長，最終利率預期也上調，令2023年上半年減息希望幻滅（另可點擊圖片放大2023年上半年4次議息的加息機會率）。

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洪灝：港股明年挑戰兩萬三【下一頁】

更多關於美國通脹及利率展望，詳見：【利率展望及加息後部署】【綜觀美就業與通脹及利率展望】【滯脹機會分析】

在美國加息最終利率及經歷時間進一步轉鷹，收息股股息率要8厘以上及可保持每股派息增長，勢成必要條件。

延伸閱讀：高盛：3個原因 銅過剩終結（第三版）

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12月21日：

【11：30】內銀股為熱門收息股，惟近年受內房債務危機拖累，而其派息增長能力被市場懷疑。不過，大和近日發表的研究報告預計，就內銀行業平均水平而言，2023年淨利息收益率將逐步恢復，並在2023年第四季度達到約2厘，因此，內銀2023年淨利息收入按年增長可能在15%左右，惟要視乎不同銀行的貸款組合。

大和續表示，2023年宏觀環境將改善，有利銀行股，建議......

【10：00】2022年預測股息率逾7厘的冠君產業信託 （02778） 剛表示，旗下朗豪坊商場於2022年有30間新店開幕，出租率達100%，為在疫情下，香港少數能維持全數租出的大型購物商場；為迎接聖誕節的來臨，該商場已推出一系列促進人流的推廣活動以促進消費。

延伸閱讀：【再寬防疫】本地薑冬至迎喜 揀高息收租股（比拼篇）

12月20日：

【18：00】航運及港口股為周期性高息股，但近期有望受惠內地加速復常。當中，2023年預測股息率逾15厘的東方海外 （00316） ，首次獲納入道瓊斯可持續發展亞太指數（DJSI），成為道瓊斯可持續發展亞太指數成份股，並自2022年12月19日起生效。

【16：00】2023年度（年結日為3月底）預測股息約8厘的全球個人電腦巨擘聯想 （00992） ，據調查機構Canalys最新發表的研究報告指，其在2022年第三季的出貨量按年跌24.1%至310萬部，但仍以24.1%的市場份額排名第一。

至於第二及第三位，分別為......

【12：00】隨着美國加息步伐放緩，優質的高息股及高息定息收入工具，吸引力有望上升，相關分析詳見：【下一頁】

【11：30】三大中資電訊股及與三者業務有關連的中國通信服務 （00552） 及中國鐵塔 （00788） ，原為穩健收息股，惟當中的中國鐵塔業務前景轉差，收息股魅力下降之餘，近日更被瑞銀將目標價由1.05元下調至0.98元，而投資評級為「中性」。

瑞銀指，中國鐵塔舉行了分析師簡報會，介紹與電訊公司簽定的新5年協議，當中給予額外的2.4%共同折扣。中國鐵塔管理層預料，2023年鐵塔收入料將下跌單位數；鐵塔及室內分布系統（DAS）業務收入將繼續增長；兩翼業務......

【10：00】航運及港口股為周期性高息股，而內地加速復常，令航運及港口股股價反彈。瑞銀近日發表的研究報告指，縱使招商局港口 （00144） 最近股價反彈，但目前估值仍遠低於疫情前的水平，續給予招商局港口「買入」的投資評級，目標價只調低7.5%至16元。

瑞銀將招商局港口2023及2024年的盈利預測......

12月19日：

【21：30】瑞銀維持中國燃氣 （00384） 及華潤燃氣 （01193） 投資評級為「買入」，但卻將中國燃氣目標調低3.1%至15.5元，而華潤燃氣目標更大削20.4%至39元。

【20：30】內險股原為穩健收息股之一，惟近年受到內房債務危機拖累，而削弱其收息股魅力。不過，大和最新發表的研究報告預期，內險股2023年開局可能比過去幾年更好，主要由於穩定的核心代理人數、及時的產品配合渠道多元化以捕捉客戶需求，以及有利的競爭格局。

大和又指，內險產品方面以短期年金、終身及退休產品為主，而由於共同基金及銀行理財產品的回報波動，內險的短期年金產品銷售良好，加上盡管最近疫情激增，但內險商一直發展的銀保渠道不太受疫情不利因素影響。

大和預計......

【18：30】本地地產及收租股為港人傳統收息股之一，但近幾年先後受到新冠疫情、網上消費興起及多國展開加息周期等因素衝擊。不過，業務遍及不少地區的美國商業不動產服務公司世邦魏理仕最新調查顯示，即使香港樓價為全球最貴之一，但置業依然是普遍港人願望，而隨着疫情相關的限制措施放寬，受訪者打算減少網上購物，並增加到實體店消費。

世邦魏理仕向1,010名由嬰兒潮一代到Z世代港人進行問卷調查，結果顯示，港人傾向買樓多於租樓，有35%的受訪者有意在未來兩年內搬屋，較前兩年有搬屋的22%受訪者有所上升。亦有近40%的受訪者希望搬到更鄰近核心地區的地方。

此外，該調查顯示，雖然電子商務在過去幾年蓬勃發展，但......

【12：30】航空股過去為股價較波動的收息股，惟新冠疫情令其暫失派息能力。不過，隨着全球經濟活動逐步復常，航空股有望再現收息股魅力，分析詳見：【下一頁】

【03：00】傳統收息藍籌滙豐 （00005） 在非利息收入方面，有兩方面受惠近期內地及香港加快復常，相關分析詳見：【下一頁】

【01：00】受惠加息周期的大藍籌滙豐 （00005） ，股價沿上升通道推進（點擊圖片放大），加上長中短期均不乏憧憬，不論以長綫估值修復空間（點擊圖片放大），或是以券商平均目標價來看（點擊圖片放大），均有上升空間，相關分析詳見：【兩大憧憬】【估值】。

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12月17日：

【18：00】香港進一步放寬防疫措施，在12月14日起取消海外抵港人士的首三日「黃碼」限制及免掃「安心出行」。瑞銀近日發表的研究報告認為，放寬防疫措施應有利於本港的商務旅行和旅遊，變得更為暢順。

此外，瑞銀亦表示，內地重新開放的速度較該行原預期的2023年次季更為快。至於在「香港重開」的主題上，瑞銀列出17隻受惠股份，當中首選澳門博彩股、友邦 （01299） 及新秀麗 （01910） ，而其他可受惠內地重新開放的本港行業，包括零售如莎莎 （00178） 、房地產如新鴻基地產 （00016） 、酒店如大酒店 （00045） 、餐飲如大快活 （00052） 及交通如國泰航空 （00293） 。

若以收息股分類，上述17隻受惠股中有6隻......

12月15日：

【02：00】內房股曾為熱門收息股之一，惟因債務危機而令派息能力大減，而法國外貿銀行對內房行業的最新看法，詳見：【下一頁】

12月14日：

【17：00】為配合內地加速重新開放，香港由今日起，取消入境旅客3天「黃碼」限制，以及進入食肆等場所毋須再掃描「安心出行」，但仍需出示「疫苗通行證」。摩根士丹利最新發表的研究報告認為，上述安排加上內地比預期更快重新開放，意味明年初，香港與內地通關可能性愈來愈大，較該行原預期的明年夏季還快。

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摩根士丹利近日給予本地收租股的投資評級及目標價，請點擊圖片放大（17：06補加目標價表）。

關於12月第三周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【中電】【滙豐】【銀河娛樂】【恒隆地產】【領展】【周大福】【九龍倉置業】【申洲國際】【京東集團】

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