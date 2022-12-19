大和：內險股具3個原因 2023年開局可勝過去幾年

美國聯儲局在連續3次加息0.75厘後，12月議息終將加息步伐放緩至0.5厘，惟本輪加息周期時間較原先預期有所延長，最終利率預期也上調，令2023年上半年減息希望幻滅（另可點擊圖片放大2023年上半年4次議息的加息機會率）。

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洪灝：港股明年挑戰兩萬三【下一頁】

更多關於美國通脹及利率展望，詳見：【利率展望及加息後部署】【綜觀美就業與通脹及利率展望】【滯脹機會分析】

在美國加息最終利率及經歷時間進一步轉鷹，收息股股息率要8厘以上及可保持每股派息增長，勢成必要條件。

延伸閱讀：高盛：3個原因 銅過剩終結（第三版）

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12月19日：

【20：30】內險股原為穩健收息股之一，惟近年受到內房債務危機拖累，而削弱其收息股魅力。不過，大和最新發表的研究報告預期，內險股2023年開局可能比過去幾年更好，主要由於穩定的核心代理人數、及時的產品配合渠道多元化以捕捉客戶需求，以及有利的競爭格局。

大和又指，內險產品方面以短期年金、終身及退休產品為主，而由於共同基金及銀行理財產品的回報波動，內險的短期年金產品銷售良好，加上盡管最近疫情激增，但內險商一直發展的銀保渠道不太受疫情不利因素影響。

大和預計......

【18：30】本地地產及收租股為港人傳統收息股之一，但近幾年先後受到新冠疫情、網上消費興起及多國展開加息周期等因素衝擊。不過，業務遍及不少地區的美國商業不動產服務公司世邦魏理仕最新調查顯示，即使香港樓價為全球最貴之一，但置業依然是普遍港人願望，而隨着疫情相關的限制措施放寬，受訪者打算減少網上購物，並增加到實體店消費。

世邦魏理仕向1,010名由嬰兒潮一代到Z世代港人進行問卷調查，結果顯示，港人傾向買樓多於租樓，有35%的受訪者有意在未來兩年內搬屋，較前兩年有搬屋的22%受訪者有所上升。亦有近40%的受訪者希望搬到更鄰近核心地區的地方。

此外，該調查顯示，雖然電子商務在過去幾年蓬勃發展，但......

【12：30】航空股過去為股價較波動的收息股，惟新冠疫情令其暫失派息能力。不過，隨着全球經濟活動逐步復常，航空股有望再現收息股魅力，分析詳見：【下一頁】

【03：00】傳統收息藍籌滙豐 （00005） 在非利息收入方面，有兩方面受惠近期內地及香港加快復常，相關分析詳見：【下一頁】

【01：00】受惠加息周期的大藍籌滙豐 （00005） ，股價沿上升通道推進（點擊圖片放大），加上長中短期均不乏憧憬，不論以長綫估值修復空間（點擊圖片放大），或是以券商平均目標價來看（點擊圖片放大），均有上升空間，相關分析詳見：【兩大憧憬】【估值】。

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12月17日：

【18：00】香港進一步放寬防疫措施，在12月14日起取消海外抵港人士的首三日「黃碼」限制及免掃「安心出行」。瑞銀近日發表的研究報告認為，放寬防疫措施應有利於本港的商務旅行和旅遊，變得更為暢順。

此外，瑞銀亦表示，內地重新開放的速度較該行原預期的2023年次季更為快。至於在「香港重開」的主題上，瑞銀列出17隻受惠股份，當中首選澳門博彩股、友邦 （01299） 及新秀麗 （01910） ，而其他可受惠內地重新開放的本港行業，包括零售如莎莎 （00178） 、房地產如新鴻基地產 （00016） 、酒店如大酒店 （00045） 、餐飲如大快活 （00052） 及交通如國泰航空 （00293） 。

若以收息股分類，上述17隻受惠股中有6隻......

12月15日：

【02：00】內房股曾為熱門收息股之一，惟因債務危機而令派息能力大減，而法國外貿銀行對內房行業的最新看法，詳見：【下一頁】

12月14日：

【17：00】為配合內地加速重新開放，香港由今日起，取消入境旅客3天「黃碼」限制，以及進入食肆等場所毋須再掃描「安心出行」，但仍需出示「疫苗通行證」。摩根士丹利最新發表的研究報告認為，上述安排加上內地比預期更快重新開放，意味明年初，香港與內地通關可能性愈來愈大，較該行原預期的明年夏季還快。

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摩根士丹利近日給予本地收租股的投資評級及目標價，請點擊圖片放大（17：06補加目標價表）。

關於12月第三周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【中電】【滙豐】【銀河娛樂】【恒隆地產】【領展】【周大福】【九龍倉置業】【申洲國際】【京東集團】

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