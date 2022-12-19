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瑞銀選17隻「香港重開」受惠股 有6隻藍籌收息股

研究報告 01:06 2022/12/19

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美國聯儲局在連續3次加息0.75厘後，12月議息終將加息步伐放緩至0.5厘，惟本輪加息周期時間較原先預期有所延長，最終利率預期也上調，令2023年上半年減息希望幻滅另可點擊圖片放大2023年上半年4次議息的加息機會率）。

    點擊圖片放大
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洪灝：港股明年挑戰兩萬三下一頁

更多關於美國通脹及利率展望，詳見：【利率展望及加息後部署】【綜觀美就業與通脹及利率展望】【滯脹機會分析

在美國加息最終利率及經歷時間進一步轉鷹，收息股股息率要8厘以上及可保持每股派息增長，勢成必要條件。

延伸閱讀：高盛：3個原因 銅過剩終結（第三版）

－－－－－－－－－－－－－－－

12月19日：

【01：00】受惠加息周期的大藍籌滙豐 （00005） ，股價沿上升通道推進（點擊圖片放大），加上長中短期均不乏憧憬，不論以長綫估值修復空間（點擊圖片放大），或是以券商平均目標價來看（點擊圖片放大），均有上升空間，相關分析詳見：【兩大憧憬】【估值

    點擊圖片放大
    +3
    +2

12月17日：

【18：00】香港進一步放寬防疫措施，在12月14日起取消海外抵港人士的首三日「黃碼」限制及免掃「安心出行」。瑞銀近日發表的研究報告認為，放寬防疫措施應有利於本港的商務旅行和旅遊，變得更為暢順。

此外，瑞銀亦表示，內地重新開放的速度較該行原預期的2023年次季更為快。至於在「香港重開」的主題上，瑞銀列出17隻受惠股份，當中首選澳門博彩股、友邦 （01299） 及新秀麗 （01910） ，而其他可受惠內地重新開放的本港行業，包括零售如莎莎 （00178） 、房地產如新鴻基地產 （00016） 、酒店如大酒店 （00045） 、餐飲如大快活 （00052） 及交通如國泰航空 （00293）

若以收息股分類，上述17隻受惠股中有6隻......

12月15日：

【02：00】內房股曾為熱門收息股之一，惟因債務危機而令派息能力大減，而法國外貿銀行對內房行業的最新看法，詳見：【下一頁

12月14日：

【17：00】為配合內地加速重新開放，香港由今日起，取消入境旅客3天「黃碼」限制，以及進入食肆等場所毋須再掃描「安心出行」，但仍需出示「疫苗通行證」。摩根士丹利最新發表的研究報告認為，上述安排加上內地比預期更快重新開放，意味明年初，香港與內地通關可能性愈來愈大，較該行原預期的明年夏季還快。

    點擊圖片放大

摩根士丹利近日給予本地收租股的投資評級及目標價，請點擊圖片放大（17：06補加目標價表）。

關於12月第三周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【中電】【滙豐】【銀河娛樂】【恒隆地產】【領展】【周大福】【九龍倉置業】【申洲國際】【京東集團

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...

撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 收息股追蹤

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