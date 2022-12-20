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普徠仕Thomas Poullaouec：固定收益市場望獲正回報

財金猛人追蹤 11:14 2022/12/20

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美國聯儲局自2022年3月展開加息周期，至美國時間12月14日公布的議息結果，加息步伐終見放緩下來（點擊圖片放大），惟這次加息周期遠較對上6次周期急速（點擊圖片放大）。普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec預期，固定收益市場有望獲得正回報。

    點擊圖片放大
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洪灝：港股明年挑戰兩萬三下一頁

事實上，自聯儲局12月14日議息會議過後，市場預期2023年首兩次議息，每次均只加息0.25厘（點擊圖片放大）。普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec及其團隊對於聯儲局放緩加息步伐的看法如下：

  • 鑑於現時實施的緊縮貨幣政策或需要1年多的時間，才能在經濟體系中發揮作用，聯儲局更難判斷他們是否提供了足夠的措施來抑制通脹或實際上「用藥過猛」。
  • 正如市場預期，聯儲局從之前4次連續加息0.75厘後，下調到加息0.5厘。惟聯儲局並不是首個放緩加息步伐的央行，多個發達和新興市場央行已率先放慢了加息步伐。
  • 雖然聯儲局放緩加息看來不可避免，但其提出利率可能會在更長時間內維持較高水平，讓市場自行調整步伐。無論如何，不論利率攀升多少或需要維持多長時間，聯儲局要達致經濟目標。

基於以上觀點，Thomas及其團隊料固定收益市場有望獲得正回報，詳細分析如下......

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

編輯：蕭悅潾

更多關於美國息率展望及分析，詳見：【下一頁

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...

撰文 : Thomas Poullaouec 普徠仕亞太區多元資產解決方案主管

欄名 : 名家看法

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