普徠仕Thomas Poullaouec：固定收益市場望獲正回報（第二版）

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專訪洪灝：炒防疫放寬 港股未升完
本文第一版提及，普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec及其團隊對聯儲局息口後向的看法，以及預期固定收益市場有望獲得正回報的原因。
至於固定收益中的高息債券的配置，Thomas及其團隊主張要增加相關配置，而原因如下......
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【第一版刊於12月20日 11：13】
美國聯儲局自2022年3月展開加息周期，至美國時間12月14日公布的議息結果，加息步伐終見放緩下來（點擊圖片放大），惟這次加息周期遠較對上6次周期急速（點擊圖片放大）。普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec預期，固定收益市場有望獲得正回報。
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事實上，自聯儲局12月14日議息會議過後，市場預期2023年首兩次議息，每次均只加息0.25厘（點擊圖片放大）。普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec及其團隊對於聯儲局放緩加息步伐的看法如下：
基於以上觀點，Thomas及其團隊料固定收益市場有望獲得正回報，詳細分析如下......
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編輯：蕭悅潾
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撰文 : Thomas Poullaouec 普徠仕亞太區多元資產解決方案主管
欄名 : 名家看法