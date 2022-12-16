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首域盈信：印度經濟背後隱憂

財金專欄 2022/12/16

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印度過去20年的發展非常令人興奮，無論是消費品行業或是金融業都正在發生變化，不過首域盈信認為，有些憂慮需要特別注意。

印度基本消費品例如肥皂、洗髮水和洗衣液等，早年市場滲透率低，像聯合利華這樣的市場領導

...

撰文 : Vinay Agarwal 首源投資旗下首域盈信資產管理（FSSA）董事

欄名 : 名家觀點

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