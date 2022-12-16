首域盈信：印度經濟背後隱憂 財金專欄 2022/12/16 分享： 分享： 印度過去20年的發展非常令人興奮，無論是消費品行業或是金融業都正在發生變化，不過首域盈信認為，有些憂慮需要特別注意。 印度基本消費品例如肥皂、洗髮水和洗衣液等，早年市場滲透率低，像聯合利華這樣的市場領導 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : Vinay Agarwal 首源投資旗下首域盈信資產管理（FSSA）董事 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 息後部署 安本Raf Choudhury選3類工具及避1類經濟體（第二版） 2022/12/15 息後部署 安本Raf Choudhury選3類工具及避1類經濟體（第二版） 法國外貿銀行：內房高增長期已過 2022/12/15 法國外貿銀行：內房高增長期已過 新債王岡拉克：明年衰退將至 聯儲局或考慮轉向 2022/12/14 新債王岡拉克：明年衰退將至 聯儲局或考慮轉向 道富：美元看升 中債可買 2022/12/14 道富：美元看升 中債可買 瑞信陶冬：美債明年好過股市 2022/12/13 瑞信陶冬：美債明年好過股市 經濟 股票 印度 投資策略 宏觀分析 大行報告 估值過高 可持續發展 銀行