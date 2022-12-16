加息周期 樓市復甦路漫長

美國聯儲局今年第7度加息，在避免港美息差擴濶下，本港銀行亦隨即調高最優惠利率（Prime ；P），令供樓人士百上加斤，進一步打擊市場氣氛，面對息口高企，加上多項利淡因素環繞，短期樓價呈下行格局，就算往後樓價見底，甚至下月有機會與內地通關，也需要時間重整旗鼓，料經歷較長橫行期，復甦路依然漫長。

短期樓價呈下行格局

內地客難「南下」購貨

聖誕節、農曆新年傳統淡季

在加息壓力下，買家寧願忍手，靜觀其變，而另一邊廂，業主為求盡快套現，不惜進一步劈價，但奈何買家入市意慾低迷，投資者寧願把資金投入其他保本工具，例如息率可達4至5厘的定期存款，而且樓市亦講求買賣氣氛，市場「解凍」亦不是一朝一夕，過往升市時不乏高追個案，但跌市卻往往出現「愈跌愈無人買」的困局。故此，樓價跌至谷底，一時之間也缺乏承接，只能低位橫行。

雖然政府已進一步放寬檢疫措施，令海外人士更容易來港，但奈何外地買家入市個案有限，作為樓市主要購買力的內地客，卻受制於中港兩地尚未通關，難以親身「南下」購貨。

再加上即將到來的聖誕節長假期，以及農曆新年，兩者均屬樓市傳統淡季。在取消「黃碼」後，不少準買家已準備好趁長假外遊，就算有重磅利好消息出現，也未能帶來即時效果，相信最快要待新春過後，樓市才有機會出現小陽春。