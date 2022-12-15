沙特改收人幣？經濟誘因較弱 國際 22:19 2022/12/15 分享： 分享： 最近關於沙特阿拉伯的討論頗熾熱，討論的是沙特可能接受人民幣結算石油出口一事。倘成事，無疑影響深遠，令美元的主導地位出現變數。盡管中沙峰會會後的聯合聲明中，未有提及此事，由於事關重大，相關討論仍未停歇。 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 核聚變假突破？無限能源遙遙無期 2022/12/14 核聚變假突破？無限能源遙遙無期 保守宗教勢力滋長 印尼發展堪憂 2022/12/13 保守宗教勢力滋長 印尼發展堪憂 拼多多走出去 激低價震懾美國人 2022/12/12 拼多多走出去 激低價震懾美國人 守住佐治亞州 拜登安枕無休？ 2022/12/11 守住佐治亞州 拜登安枕無休？ 生活指數高 未必是壞事 2022/12/08 生活指數高 未必是壞事 你可能感興趣 核聚變假突破？無限能源遙遙無期 22:17 2022/12/14 核聚變假突破？無限能源遙遙無期 保守宗教勢力滋長 印尼發展堪憂 21:28 2022/12/13 保守宗教勢力滋長 印尼發展堪憂 拼多多走出去 激低價震懾美國人 21:38 2022/12/12 拼多多走出去 激低價震懾美國人 最新專欄文章 國金札記 - 核聚變假突破 無限能源遙遙無期 今日 核聚變假突破 無限能源遙遙無期 核聚變假突破？無限能源遙遙無期 2022/12/14 核聚變假突破？無限能源遙遙無期 國金札記 - 保守宗教勢力滋長 印尼發展堪憂 2022/12/14 保守宗教勢力滋長 印尼發展堪憂 保守宗教勢力滋長 印尼發展堪憂 2022/12/13 保守宗教勢力滋長 印尼發展堪憂 國金札記 - 拼多多走出去 激低價震懾美國人 2022/12/13 拼多多走出去 激低價震懾美國人 宏觀分析 地緣政治 美元 人民幣 沙特阿拉伯 經濟 石油