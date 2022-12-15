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沙特改收人幣？經濟誘因較弱

國際 22:19 2022/12/15

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最近關於沙特阿拉伯的討論頗熾熱，討論的是沙特可能接受人民幣結算石油出口一事。倘成事，無疑影響深遠，令美元的主導地位出現變數。盡管中沙峰會會後的聯合聲明中，未有提及此事，由於事關重大，相關討論仍未停歇。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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