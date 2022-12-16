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華為緊密夥伴 中軟看高一綫

財金專欄 2022/12/16

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港股昨日下跌，高位上落走勢未變，要小心大市會有較大調整！至於早於港股見底的中國軟件（00354），正在營造大型「頭肩底」形態，目前處於關鍵時刻，料業績保持雙位數增長，以及中央信創政策支持國產化，可支持

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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