華為緊密夥伴 中軟看高一綫 財金專欄 2022/12/16 分享： 分享： 港股昨日下跌，高位上落走勢未變，要小心大市會有較大調整！至於早於港股見底的中國軟件（00354），正在營造大型「頭肩底」形態，目前處於關鍵時刻，料業績保持雙位數增長，以及中央信創政策支持國產化，可支持 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股縮量等中經會 恒指高台橫行有暗湧（第四版） 2022/12/15 港股縮量等中經會 恒指高台橫行有暗湧（第四版） 中字股實力談 - 君實新冠藥 股價催化劑 2022/12/15 君實新冠藥 股價催化劑 中字股實力談 - 【待破悶局】聖誕鐘漸響 買定醫藥軟件股（第四版） 2022/12/14 【待破悶局】聖誕鐘漸響 買定醫藥軟件股（第四版） 中字股實力談 - 中旅復甦 值得收集 2022/12/14 中旅復甦 值得收集 中字股實力談 - 【縮量上升】香港再鬆防控 港股見到魔鬼還是天使（第四版） 2022/12/13 【縮量上升】香港再鬆防控 港股見到魔鬼還是天使（第四版） 市盈率 華為 頭肩底 鴻蒙OS 吉利汽車（00175） 中國軟件國際（00354） 比亞迪股份（01211） 人民幣