關口無大動作 內地下周一再寬入境不可能？

內地12月19日（下周一）起大幅放寬外地入境到「2+3」（2天集中隔離+3天居家）的傳言，不少政圈中人約一星期前已聽過，但前天福建報章關於調整漁船接觸境外人士的安排，令此傳言再甚囂塵上。接近中方消息指

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