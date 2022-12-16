關口無大動作 內地下周一再寬入境不可能？ 財金專欄 2022/12/16 分享： 分享： 內地12月19日（下周一）起大幅放寬外地入境到「2+3」（2天集中隔離+3天居家）的傳言，不少政圈中人約一星期前已聽過，但前天福建報章關於調整漁船接觸境外人士的安排，令此傳言再甚囂塵上。接近中方消息指 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 簡約公屋貴又遠？ 細節下月出台釋疑 2022/12/15 簡約公屋貴又遠？ 細節下月出台釋疑 有政戲 - 港先通國際關 內地通關還遠嗎？ 2022/12/14 港先通國際關 內地通關還遠嗎？ 有政戲 - 通關傳言滿天飛 口岸「異動」惹猜想 2022/12/13 通關傳言滿天飛 口岸「異動」惹猜想 有政戲 - 鍾南山料穗3月復常在望 通關有望？ 2022/12/12 鍾南山料穗3月復常在望 通關有望？ 有政戲 - 港溫和寬防疫 這個冬天繼續戴口罩 2022/12/09 港溫和寬防疫 這個冬天繼續戴口罩 疫情 中國 香港 防疫措施 鍾南山