沙特改收人幣？ 經濟誘因較弱 財金專欄 2022/12/16 分享： 分享： 最近關注沙特阿拉伯的討論頗熾熱，討論的是沙特可能接受人民幣結算石油出口一事。倘成事，無疑影響深遠，令美元的主導地位出現變數。盡管中沙峰會會後的聯合聲明中未有提及此事，由於事關重大，相關討論仍未停歇。 沙 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 沙特改收人幣？經濟誘因較弱 2022/12/15 沙特改收人幣？經濟誘因較弱 國金札記 - 核聚變假突破 無限能源遙遙無期 2022/12/15 核聚變假突破 無限能源遙遙無期 核聚變假突破？無限能源遙遙無期 2022/12/14 核聚變假突破？無限能源遙遙無期 國金札記 - 保守宗教勢力滋長 印尼發展堪憂 2022/12/14 保守宗教勢力滋長 印尼發展堪憂 保守宗教勢力滋長 印尼發展堪憂 2022/12/13 保守宗教勢力滋長 印尼發展堪憂 沙特阿拉伯 中國 石油 人民幣 美元 美國 政治 英鎊 銀行 歐元