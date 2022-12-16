美歐加息兼鷹咀一味靠嚇！ 財金專欄 02:30 2022/12/16 分享： 分享： 美國聯儲局一如各方預期把新一期加息幅度減少至0.5厘，聯邦基金率升到4.25厘至4.5厘，本應對美股不會產生太大影響，而在香港時間凌晨三時宣布加息之際，道指仍上升二百多點，收了市的歐洲股市當晚也向上。 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 等待通關消費股受捧有理! 2022/12/14 等待通關消費股受捧有理! 投資坐標 - 熱炒中藥股「無厘頭」嗎? 2022/12/13 熱炒中藥股「無厘頭」嗎? 投資坐標 - 中國沙特加強合作誰受益? 2022/12/09 中國沙特加強合作誰受益? 投資坐標 - 除高息前後如何操盤? 2022/12/07 除高息前後如何操盤? 投資坐標 - 醫療股升與跌各有前因！ 2022/12/06 醫療股升與跌各有前因！ 東岳集團（00189） 加息 歐洲央行 英倫銀行 鮑威爾 宏觀分析 港股 金嗓子（06896） 理文化工（00746） 新華製藥（00719）