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美歐加息兼鷹咀一味靠嚇！

財金專欄 02:30 2022/12/16

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美國聯儲局一如各方預期把新一期加息幅度減少至0.5厘，聯邦基金率升到4.25厘至4.5厘，本應對美股不會產生太大影響，而在香港時間凌晨三時宣布加息之際，道指仍上升二百多點，收了市的歐洲股市當晚也向上。

...

撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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