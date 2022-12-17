吉利分拆極氪 估值仍未見頂 財金專欄 2022/12/17 分享： 分享： 港股昨日再升，但未走出橫行格局，相反要小心大市短期有調整壓力，要消化短期沽壓後才開展第二波升浪！惟筆者維持大市在聖誕節前後炒股不炒市，尤見吉利汽車（00175）計劃分拆新能源汽車業務，加上下半年業績復 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 中港股市齊後抽 醞釀第二波升浪（第四版） 2022/12/16 中港股市齊後抽 醞釀第二波升浪（第四版） 中字股實力談 - 華為緊密夥伴 中軟看高一綫 2022/12/16 華為緊密夥伴 中軟看高一綫 中字股實力談 - 港股縮量等中經會 恒指高台橫行有暗湧（第四版） 2022/12/15 港股縮量等中經會 恒指高台橫行有暗湧（第四版） 中字股實力談 - 君實新冠藥 股價催化劑 2022/12/15 君實新冠藥 股價催化劑 中字股實力談 - 【待破悶局】聖誕鐘漸響 買定醫藥軟件股（第四版） 2022/12/14 【待破悶局】聖誕鐘漸響 買定醫藥軟件股（第四版） 新能源汽車銷量 市盈率 分拆 中國軟件國際（00354） 補貼 吉利汽車（00175） 新能源 人民幣 板塊