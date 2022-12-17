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吉利分拆極氪 估值仍未見頂

財金專欄 2022/12/17

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港股昨日再升，但未走出橫行格局，相反要小心大市短期有調整壓力，要消化短期沽壓後才開展第二波升浪！惟筆者維持大市在聖誕節前後炒股不炒市，尤見吉利汽車（00175）計劃分拆新能源汽車業務，加上下半年業績復

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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新能源汽車銷量 市盈率 分拆 中國軟件國際（00354） 補貼 吉利汽車（00175） 新能源 人民幣 板塊

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