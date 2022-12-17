吉利分拆極氪 估值仍未見頂

港股昨日再升，但未走出橫行格局，相反要小心大市短期有調整壓力，要消化短期沽壓後才開展第二波升浪！惟筆者維持大市在聖誕節前後炒股不炒市，尤見吉利汽車（00175）計劃分拆新能源汽車業務，加上下半年業績復

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