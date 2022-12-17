內需綱要 起步共富 財金專欄 2022/12/17 分享： 分享： 中央經濟工作會議閉幕，相關鋪墊也全綫展開，其中重頭戲是《擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035年）》。重要文件有多個側重點，其中一個是隨勢帶出的「共同富裕」的政策取向和發展路向。 《擴大內需戰略規劃綱 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 升級版擴內需 疫後首要戰略 2022/12/16 升級版擴內需 疫後首要戰略 國情知聞 - 染疫高峰 城市大考 2022/12/15 染疫高峰 城市大考 國情知聞 - 黃桃罐頭上熱搜 消費擔綱成主力 2022/12/14 黃桃罐頭上熱搜 消費擔綱成主力 國情知聞 - 開局之年 走出谷底 2022/12/13 開局之年 走出谷底 國情知聞 - 中國經濟來年走向 數字勾勒政策框架 2022/12/12 中國經濟來年走向 數字勾勒政策框架 共同富裕 中國國務院 中華人民共和國國家發展和改革委員會 中國 經濟 政治 股票