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內需綱要 起步共富

財金專欄 2022/12/17

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中央經濟工作會議閉幕，相關鋪墊也全綫展開，其中重頭戲是《擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035年）》。重要文件有多個側重點，其中一個是隨勢帶出的「共同富裕」的政策取向和發展路向。

《擴大內需戰略規劃綱

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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