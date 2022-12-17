中央經濟工作會議閉幕，相關鋪墊也全綫展開，其中重頭戲是《擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035年）》。重要文件有多個側重點，其中一個是隨勢帶出的「共同富裕」的政策取向和發展路向。

《擴大內需戰略規劃綱

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