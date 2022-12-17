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國歌出錯難卸責 科企糾正不容緩

財金專欄 2022/12/17

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國際體育賽事主辦方近月連番為港隊錯播國歌，網絡搜尋器一直顯示錯誤結果，責無旁貸。本港作為特別行政區，法例闡明使用中國國歌，Google等環球科企巨頭豈能漠視是非曲直，砌詞拒絕移除不準確資訊。參考外國例

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欄名 : 社評

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