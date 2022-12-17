國歌出錯難卸責 科企糾正不容緩 財金專欄 2022/12/17 分享： 分享： 國際體育賽事主辦方近月連番為港隊錯播國歌，網絡搜尋器一直顯示錯誤結果，責無旁貸。本港作為特別行政區，法例闡明使用中國國歌，Google等環球科企巨頭豈能漠視是非曲直，砌詞拒絕移除不準確資訊。參考外國例 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 欄名 : 社評 最新專欄文章 遏通脹還需努力 息口高企損經濟 2022/12/16 遏通脹還需努力 息口高企損經濟 老有所安妥照料 內外人力雙軌行 2022/12/15 老有所安妥照料 內外人力雙軌行 再撤限制真復常 對外宣傳要到位 2022/12/14 再撤限制真復常 對外宣傳要到位 北向通關促復甦 共享經驗互借鑑 2022/12/13 北向通關促復甦 共享經驗互借鑑 中阿互利求共贏 人幣結算穩步走 2022/12/12 中阿互利求共贏 人幣結算穩步走 國歌法 體育賽事 Google 微軟（Microsoft，美：MSFT） 李家超 葉劉淑儀 鄧炳強 湯家驊 谷歌（美：GOOGL） 香港