紐約梅隆：中國經濟解封挑戰重重

中國經歷嚴格清零政策近三年，當局終於鬆綁防疫要求和限制。多方面重啟的經濟活動意味中國市場有望在來年重拾增長。內地房地產困境擾亂資本市場，但我們預計中國經濟將在2023年按年增長4.5%，高於我們在2022年作出的3%估算。

雖然中國的「解封」及目前偏低的估值重振了市場樂觀情緒，中國市場在未來數月的走勢仍可能繼續起伏不定。從其他國家疫情後重新開放的經驗得知，鬆綁措施後確診數字很可能急速上升，或讓社會面臨混亂的局面。

國民消費習慣、旅遊及經濟活動亦未必能立刻適應過來。因此我們認為投資者在未來兩個季度可先耐心觀察，給予市場一些時間反映開放後的改善。

內需增長復甦需時

我們相信中國的經濟活動需較長時間才能恢復到疫情前水平。不久之前的大規模封城措施令消費者擔心被捲入不可預測的風波，打擊了消費氣氛。加上疫情期間家庭負債飆升，中國私人債務額目前是全球最高之一。除非人們的收入快速增長，否則市民和小型企業消費意欲短期內難有明顯改善。

此外，房地產市場的動盪亦讓企業對投資猶豫不決，選擇繼續採取觀望態度評估政府推行的拯救樓市政策能否扭轉房地產市場的困境。政府針對「較優質」發展商的支持政策是重建投資者信心的重要一步，但其挑戰在於投資需求需大幅回升才能讓房地產業持續地復甦。

在2021年的高峰期時，投資需求佔房地產年增銷售額接近40%。若投資明顯回升，將可支撐行業的整體復甦，緩和對中國經濟的負擔。

股市增長前景樂觀

要逆轉疲弱需求，政府必須及時推出具規模的財政刺激措施，否則在中期不利因素堆積下，復甦進度可能會遜於市場預期。雖然推動被壓抑已久的內地消費這項任務並不容易，但在防疫政策放寬下我們對家庭消費的回升頗樂觀，待經濟活動穩定後將幫助推動增長。

從投資角度來看，中國股票估值目前仍處於低位。換言之，風險資產長遠來說將有進一步上升的空間。伴隨中國市場重新開放或許會有一定程度的通貨再膨脹，因此我們對中國政府債券抱持觀望態度。但收益率下降和結構性因素可能會在2023年下半年再次帶來投資機會。

作者：紐約梅隆投資管理

亞洲宏觀經濟及投資策略總監Aninda Mitra

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