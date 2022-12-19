專訪洪灝：炒防疫放寬 港股未升完

恒指在10月31日創全年低位14597點後，12月9日最高曾升至19926點，升幅達36.5%。以上周五收市19450計，升幅達4,853點或33%。

獲《彭博》評為「中國最精準策略師」、現職對冲基金GROW思睿首席經濟學家的洪灝在接受《Money Times》專訪時表示，「港股今輪反彈主要炒防疫放寬，始終這麼大的不確定性消失了，大市反彈力度大也很正常。」

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他又認為，大市反彈的過程不會一帆風順，但估計之後每次回調的低點將較上一次的低點高，料港股升勢料仍未完結，恒指明年有望回升至23000水平。

疫情不確定性消除

洪灝指出，明年投資市場面對三大不確定性，分別是內地經濟重啟、內房復甦及美國步入衰退。

隨着內地在12月7日公布「新10條」，幾乎全面取消核酸檢測及健康碼查驗後，意味內地疫情防控方面的不確定性已經消除，對市場帶來極大利好。

但是，洪灝估計內地復甦之路未必平坦，「雖然內地重開的速度快到難以想像，但從大城市地鐵人流數據便知道，新冠確診病例將隨着開放而快速增加，所以內地未能在短時間內全面復工復產。」

此外，他認為消費需求復甦仍需要一段時間，料約6個月才能回到疫情前，並指出，中國消費要大幅復甦的前提是房地產要復甦。

美國明年衰退機會大

外圍方面，洪灝指︰「美國衰退是大概率事件，美國的需求冷卻得好快.........（訂戶登入後，可閱覽全文）

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