劉鶴為何重提房地產支柱地位？ 一文看清內房最新啟示

12月15日至16日，中央經濟工作會議在北京舉行，總結2022年經濟工作，分析當前經濟形勢，部署2023年經濟工作，會議有關房地產的主要內容如下：

◆ 當前我國經濟恢復的基礎尚不牢固，需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力仍然較大，……，各項政策效果持續顯現，明年經濟運行有望總體回升。要堅定做好經濟工作的信心。……全面深化改革開放，大力提振市場信心，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，有效防範化解重大風險……。

◆ 明年要堅持穩字當頭、穩中求進，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加大宏觀政策調控力度，加強各類政策協調配合，形成共促高質量發展合力。積極的財政政策要加力提效。保持必要的財政支出強度，……。穩健的貨幣政策要精準有力。要保持流動性合理充裕，……。保持人民幣滙率在合理均衡水平上的基本穩定，強化金融穩定保障體系。

◆ 著力擴大國內需求。要把恢復和擴大消費擺在優先位置。增強消費能力，改善消費條件，創新消費場景。多渠道增加城鄉居民收入，支持住房改善、新能源汽車、養老服務等消費。

◆ 有效防範化解重大經濟金融風險。要確保房地產市場平穩發展，紮實做好保交樓、保民生、保穩定各項工作，滿足行業合理融資需求，推動行業重組並購，有效防範化解優質頭部房企風險，改善資產負債狀況，同時要堅決依法打擊違法犯罪行為。要因城施策，支持剛性和改善性住房需求，解決好新市民、青年人等住房問題，探索長租房市場建設。要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，推動房地產業向新發展模式平穩過渡。要防範化解金融風險，壓實各方責任，防止形成區域性、系統性金融風險。加強黨中央對金融工作集中統一領導。要防範化解地方政府債務風險，堅決遏制增量、化解存量。