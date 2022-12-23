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元旦跨省遊增3成 滙豐捉2023年賺錢股 有隻又創新高

研究報告 15:24 2022/12/23

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攜程發佈2023元旦假期旅行趨勢報告，截至23日，平台元旦跨省遊預訂佔比已近六成，較中秋小長假穩步提升，同比2022年元旦增長34%。此外，跨省團隊遊同比增長46%，機票、本地門票預訂對比中秋增長21%、33%，冰雪消費持續走熱。目前，2023年元旦國內機票搜索熱度已恢復至2022年同期的87%，跨境機票則同比增長133%

內地出行限制持續放寬，居民把握窗口期，制訂冬季出遊以致春節回鄉的計劃，利好航空股近期表現。板塊短期炒作訂票及航班量上升，而中長期盈利復甦也值得期待，因滙豐認為三大中資航企2023年已可扭虧為盈。

「新十條」明確「不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，不再開展落地檢」，內地居民出行一大枷鎖摘下，不少人隨即釋放壓抑多時的出行意欲。12月5日至12月11日，內地全民航執行客運航班3.6萬班次，日均5,177班，較「新十條」公布前一周增長66%，並回復到疫情前的33%水平。

不僅是12月「報復式出遊」，接下來的2023年春節更有望出現「報復式回鄉」，成為2019年以來最熾熱的出行旺季。攜程 （09961） 指出，平台上2023年春節期間的國內航班票務查詢量達到了3年來的高峰；同程旅遊 （00780） 指出，12月首周的機票平均售價按周上升30%，且較「十一黃金周」也貴了16%。

中信證券對比2021年勞動節假期，當時內地疫情最為受控，居民積極出行，旅客運輸量高於2019年同期，航班量也恢復至2019年同期的95.7%。該行預測2023年春運日均航班量或上升至近1.2萬架次，需求恢復至2019年80%左右。

    點擊圖片放大

洪灝：港股明年挑戰兩萬三【下一頁

航空股2023年已可扭虧

短期航空股將持續受惠旅客出行需求增加，以及內地進一步通關及復常措施公布。接下來當增長的客運量轉化成收入及盈利，航空股盈利及股價復甦同樣可期。現時市場仍預期三大航空股2023年仍要虧損，但滙豐近日就提出論述，認為它們2023年已可扭虧為盈。

滙豐從航空股過去往績分析，疫情期間出現2個出行旺季令航空客運量明顯復甦，分別是2020年第三季（恢復至2019年的85%）及2021年第二季（略高於2019年同期），而當時三大航季績均見好轉，接近達至收支平衡。

滙豐現時估計...（付費內容）

中國中免 機場內需股王

國務院印發《擴大內需戰略規劃綱要（2022－2035年）》，當中提出「更好滿足中高端消費品消費需求。促進免稅業健康有序發展」。中國中免 （01880） 作為內地免稅店龍頭，既受惠國策，又受惠機場人流因旅客回歸復甦，將迎機遇。

雖然海南免稅市場競爭激烈，但大和估計中國中免保持80%市佔率，享有龍頭優勢。該行又看好公司10月28開幕的CDF海口國際免稅城，可以擴大競爭優勢。免稅城樓面面積28萬平方米，為世界最大免稅店，場內包括25個首度進駐海南的品牌，及78個中免獨家合作品牌。以下是CDF海口國際免稅城開幕當日，新華社的拍照：

    點擊圖片放大
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海南省作為重要旅遊目的地，加上其獨特的離島免稅政策，有望在是次旅客復甦收穫更多。大和估計......（付費內容）

記者：陳煒傑

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撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 券商有路捉

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