內房三箭齊發 海通陳彥甫：內房仍要睇實3個因素

內地當局射出「三枝箭」，拓闊內房企業融資渠道，以穩定地產市場。海通國際資產管理部投資策略團隊負責人及董事總經理陳彥甫認為，2023年內房下滑幅度要比2022年小，已看到一些轉機。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

陳彥甫表示，今年房地產投資和銷售皆大幅下滑，明年應該還有下滑的空間，但是幅度會比今年小很多，連帶對經濟增長的拖累，亦將較今年輕微。他希望地產銷售明年下半年能回歸增長，但還要再觀察。

他續指，房地產行業有三大問題要留意：

1. 買房需求，過去幾年的投資需求不見得會回來，即依賴的是剛需； 2. 交樓情況，買房人士希望可以如期收到樓； 3 .房價不要大跌，房價起碼要持穩。

特別是後面兩點，陳彥甫認為還需要一點時間來恢復，三個問題要穩住，地產的銷售才會比較明顯的見底反彈，這個還需要時間來觀察。除了銷售數據外，要觀察內房反彈，還須留意房地產投資數據，甚至是拿地。

他解釋，現在地方政府地要拿出來賣，說實在現在有實力、有資金能夠拿多地的，還是有國資背景的地產商，甚至很多是一些地方政府的融資平台。

陳彥甫認為，「賣房、資金回籠、再投資」的這個地產循環，輪子目前還沒有動起來，等於......

...更多內容，用戶請登入。

★★季季新出電子書－新書預告★★

新書出爐：加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列──《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》已經登場，訂戶可按此登入盡覽；第2冊《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》即將緊接推出，密切留意最新推廣！

更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入