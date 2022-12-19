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內房三箭齊發 海通陳彥甫：內房仍要睇實3個因素

財金猛人追蹤 08:00 2022/12/19

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內地當局射出「三枝箭」，拓闊內房企業融資渠道，以穩定地產市場。海通國際資產管理部投資策略團隊負責人及董事總經理陳彥甫認為，2023年內房下滑幅度要比2022年小，已看到一些轉機。

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陳彥甫表示，今年房地產投資和銷售皆大幅下滑，明年應該還有下滑的空間，但是幅度會比今年小很多，連帶對經濟增長的拖累，亦將較今年輕微。他希望地產銷售明年下半年能回歸增長，但還要再觀察。

他續指，房地產行業有三大問題要留意：

1. 買房需求，過去幾年的投資需求不見得會回來，即依賴的是剛需；

2. 交樓情況，買房人士希望可以如期收到樓；

3 .房價不要大跌，房價起碼要持穩。

特別是後面兩點，陳彥甫認為還需要一點時間來恢復，三個問題要穩住，地產的銷售才會比較明顯的見底反彈，這個還需要時間來觀察。除了銷售數據外，要觀察內房反彈，還須留意房地產投資數據，甚至是拿地。

他解釋，現在地方政府地要拿出來賣，說實在現在有實力、有資金能夠拿多地的，還是有國資背景的地產商，甚至很多是一些地方政府的融資平台。

陳彥甫認為，「賣房、資金回籠、再投資」的這個地產循環，輪子目前還沒有動起來，等於......

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撰文 : 林斯凱 MoneyTimes

欄名 : MT專訪

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