美國聯儲局加息0.5厘，加息幅度開始下降，是好消息，也符合市場預期。但是美股出現趁好消息出貨的壓力，對港股也有一定的影響。

但通關概念應該可以蓋過美股調整的壓力，不妨把注意力放在通關概念股，特別是那些不

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