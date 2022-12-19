通關概念仍可繼續炒 財金專欄 2022/12/19 分享： 分享： 美國聯儲局加息0.5厘，加息幅度開始下降，是好消息，也符合市場預期。但是美股出現趁好消息出貨的壓力，對港股也有一定的影響。 但通關概念應該可以蓋過美股調整的壓力，不妨把注意力放在通關概念股，特別是那些不 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 曾淵滄 大學教授 欄名 : 曾淵滄專欄 最新專欄文章 【星級名家】曾淵滄：利率見頂 是時候追本地地產股（一文盡覽） 2022/12/14 【星級名家】曾淵滄：利率見頂 是時候追本地地產股（一文盡覽） 利率料見頂 是時候追本地地產股 2022/12/12 利率料見頂 是時候追本地地產股 銀娛仍最具競爭力 2022/12/05 銀娛仍最具競爭力 【星級名家】曾淵滄：內房利好急升 惟只可即日鮮 2022/11/30 【星級名家】曾淵滄：內房利好急升 惟只可即日鮮 內房利好急升 惟只可即日鮮 2022/11/28 內房利好急升 惟只可即日鮮 疫情 香港 美國 港股 美股 產品 加息 壓力 物業 地產