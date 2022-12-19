  • 11°C
香港時間 : 20221219日 (週一) 02:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

通關概念仍可繼續炒

財金專欄 2022/12/19

分享：

分享：

美國聯儲局加息0.5厘，加息幅度開始下降，是好消息，也符合市場預期。但是美股出現趁好消息出貨的壓力，對港股也有一定的影響。

但通關概念應該可以蓋過美股調整的壓力，不妨把注意力放在通關概念股，特別是那些不

...

撰文 : 曾淵滄 大學教授

欄名 : 曾淵滄專欄

最新專欄文章

【星級名家】曾淵滄：利率見頂 是時候追本地地產股（一文盡覽）
2022/12/14
【星級名家】曾淵滄：利率見頂 是時候追本地地產股（一文盡覽）
利率料見頂 是時候追本地地產股
2022/12/12
利率料見頂 是時候追本地地產股
銀娛仍最具競爭力
2022/12/05
銀娛仍最具競爭力
【星級名家】曾淵滄：內房利好急升 惟只可即日鮮
2022/11/30
【星級名家】曾淵滄：內房利好急升 惟只可即日鮮
內房利好急升 惟只可即日鮮
2022/11/28
內房利好急升 惟只可即日鮮
疫情 香港 美國 港股 美股 產品 加息 壓力 物業 地產

上一篇文章

降低持貨成本 坐得更安心
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

選股情報 - 反 艇？
反 艇？
大勢向上 騰訊收集
大勢向上 騰訊收集
國歌出錯難卸責 科企糾正不容緩
國歌出錯難卸責 科企糾正不容緩
石藥企穩 小注收集
石藥企穩 小注收集
中字股實力談 - 吉利分拆極氪 估值仍未見頂
吉利分拆極氪 估值仍未見頂
國情知聞 - 內需綱要 起步共富
內需綱要 起步共富