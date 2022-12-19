車位驚現銀主盤 恐二次衝擊樓市

銀主盤蔓延至工商舖及車位，反映受經濟衝擊的層面，已擴散至較具有資產實力的一群，若相關物業銀主盤未來繼續攀升，恐形成連鎖效應，對樓市帶來二次衝擊，加速樓市基調惡化。

銀主盤由住宅蔓延至工商舖及車位

物業斷供風險增加恐形成連鎖效應

工商舖銀碼大需求低，短期難消化

銀主盤一向較集中住宅，尤其細價樓或公、居屋，該類物業的業主持貨力相對薄弱，斷供風險縱然較高，唯一般持貨量相對較少，即使物業被銀主接管收樓，亦較難令銀主盤滾存量出現瞬間大增。

反觀，工商舖及車位持有者，不少是具資產實力的人士，例如資深投資者或商家等，持有物業數量不少，且往往需要大量融資，遇上經濟環境轉差，借貸利率上升，倘出現融資困難，未能償還銀行或財務機構貸款，物業斷供風險增加，恐對市場造成連鎖效應，加速樓市轉差。

事實上，近期就有工商舖投資者，手持的觀塘一籃子工廈物業淪為銀主盤，涉資總值高達約1.58億元。此外，原由內企持有的金鐘美國銀行中心，先前有全層銀主盤以5億元放售。

由於不少工商舖涉及銀碼大，且需求相對不及住宅，有關物業銀主盤難短時間被消化，如未來數量持續攀升，加上滾存量去貨速度慢，將加劇銀主減價去貨壓力，無疑對二手市場帶來二次衝擊，不利樓市復甦。